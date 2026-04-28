1 USD
1.1712 BGN
Петрол
109.42 $/барел
Bitcoin
$77,063.0
Свят Милиардер пусна бензин по 1 долар за литър, но има уловка

Милиардер пусна бензин по 1 долар за литър, но има уловка

bTV Бизнес екип

Очакват се опашки и полицейски контрол

Нова бензиностанция в предградиетжо на Престън, североизточно от Мелбърн, ще продава бензин на цена от 1 австралийски долар за литър. Тази необичайна оферта е част от мащабната промоционална акция на австралийския милиардер Адриан Портели. Има обаче една уловка….

Как гражданите могат да се сдобият с гориво за 1 долар

Текущата цена на бензина в Австралия е 1,89 австралийски долара. Това показват данни на GlobalPetrolPrice. Преди един месец цената е стигала до 2,23 австралийски долара за литър.

Портели решава да привлече нови клиенти като използва тази промоция. Има обаче уловка, евтиното гориво е достъпно само за членове на неговата онлайн платформа за награди LMCT+.

„Цените са абсурдни в момента, както всички знаем, но моите членове ще получават гориво на едро“, казва Портели пред медията 7 NEWS.

„Щастлив съм да не печеля от горивото и да им дам най-доброто съотношение цена–качество.“

Първата от 50 планирани бензиностанции

Бензиностанцията в Престън е първата от общо 50 локации, които Портели планира да отвори в цяла Австралия. Идеята е обвързана с модела на членство в LMCT+, където потребителите плащат абонамент и получават достъп до различни отстъпки и награди.

Този ход не е просто търговска инициатива, а добре премислен маркетингов ход, който вече предизвиква огромен обществен интерес.

Очакват се опашки и полицейски контрол

Очаква се стотици шофьори да се наредят по Пленти Роуд още от 7:00 сутринта. Властите вече са уведомени, а на място ще има регулировчици на движението и полиция, за да се избегне транспортен хаос.

Сценарият напомня на скорошен случай в Труганина, където на Разпети петък безплатно раздаване на гориво доведе до такива струпвания, че полицията беше принудена да прекрати акцията.

„Австралийците са в криза било то за тоалетна хартия или гориво. За спестени 10 долара хората ще полудеят“, коментира местен жител.

Дори самият Портели признава притесненията си: „Честно казано, страхувам се от трафика, който това ще предизвика.“

Социален ефект или брилянтен маркетинг?

Инициативата предизвиква въпроса дали става дума за социален жест в труден момент за домакинствата или за изключително ефективен маркетингов ход, който привлича хиляди нови членове към LMCT+.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

