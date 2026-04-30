1 USD
1.1706 BGN
Финанси Рекорден срив на румънската лея спрямо еврото

bTV Бизнес екип

Румънската лея достигна рекордно ниско ниво от 5,1529 за едно евро, съобщиха от Националната банка на страната. На фона на задълбочаващата се политическа криза и предстоящия вот на недоверие срещу правителството на Илие Боложан националната валута продължава да губи стойност.

Спадът отразява несигурността на инвеститорите относно политическата ситуация в Румъния, като предстоящото парламентарно гласуване заплашва способността на настоящата администрация да управлява. „Възможно е пазарите да се притесняват от загуба на инерция при реформите, което е от ключово значение за запазване на инвестиционния рейтинг“, коментира финансовият анализатор от Дженерали Инвестмънтс (Generali Investments) Джейкъб Кратки, цитиран от Ройтерс.

Последиците могат да се усетят при лихвените проценти чрез по-високи банкови лихви, както и при евентуално нарастване на външния дълг, предвид факта, че Румъния има значителна задлъжнялост в евро.

Налице е и риск от покачване на инфлацията в следващите месеци, тъй като много от стоките на пазара се влияят от движенията на валутния курс. Експертите остават по-скоро песимистично настроени, като според тях е възможно валутата да се задържи на това ниво през следващите шест до дванадесет месеца.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

