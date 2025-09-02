Наша съседка обмисля да позволи 13-часов работен ден

Правителството планира гласуване в парламента през този месец

Гръцкото правителство иска да въведе промяна за по-гъвкаво работно време. След като министър-председателят Кириакос Мицотакис и неговият кабинет вече въведоха шестдневната работна седмица през миналата година, сега ще стане възможен 13-часов работен ден при един и същи работодател, предава FAZ.

Снимка: iStock

Правителството планира гласуване в парламента през септември, където обикновено разполага с мнозинство. Министърката на труда Ники Керамеос говори за „справедлива работа за всички“, за „опростяване на законодателството“, както и за по-силна защита на работниците. Синдикатите обаче се оплакват от трудовоправно завръщане в XIX век, защото ключови завоевания на работническото движение се отхвърлят.

Премиерът Мицотакис се изказа в неделя във Facebook, като потвърди, че осемчасовият работен ден няма да бъде отменен, няма и никакво задължение за 13-часов работен ден: „Напротив: ние защитаваме легалния извънреден труд за онези служители, които съзнателно решават да увеличат доходите си.“ Тъй като сега работникът може доброволно „да работи при един работодател без смяна на мястото и с по-добро заплащане“. Наднорменият труд ще бъде оскъпяван с 40 процента.

Снимка: Getty Images/iStock

Съществуващите до момента ограничения за 13-часови дни в най-много 37 работни дни годишно и максимум 150 извънредни часа на година няма да се променят. Запазва се и таванът от средно 48 часа седмично за период от четири месеца. Нормалното работно време остава 40 часа седмично.

Синдикатите виждат в това само нова експлоатация. Според тях предполагаемата доброволност не съществува, тъй като работодателят по всяко време може да намери друга причина за уволнение; правителството така или иначе вече е облекчило законовите основания за освобождаване. Освен това продуктивността страда по време на дългите работни дни, критикува синдикалистът Христос Гулас.

Най-новият законопроект предвижда наред с това и четиридневна седмица без намаляване на работното време. Едновременно с това ще се разширят възможностите работещи на непълно време доброволно да полагат платен извънреден труд. Чрез приложение предприятията ще могат по-лесно да сключват краткосрочни договори.

