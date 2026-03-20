Наша съседка намалява данъците върху горивата заради високите цени

Властите са взели решение за ново намаление на акцизите с още 40%

Сърбия предприема допълнителни мерки за намаляване на данъците върху горивата, като се отказва от приблизително 60% от държавните приходи с цел да ограничи поскъпването на цените по бензиностанциите. Това се случва след глобалното увеличение на цените на петрола, предизвикано от конфликта в Близкия изток, предава БГНЕС.

Снимка: iStock

Властите са взели решение за ново намаление на акцизите с още 40%, след като само преди седмица те вече бяха понижени с 20%. Очаква се новите ставки да влязат в сила през следващите седмици. „Общо ще намалим около 61% от акциза. На практика почти напълно се отказваме от тези приходи, за да задържим цените“, заяви президентът Александър Вучич при представянето на мерките.

Към момента седмичните цени на дребно са фиксирани на 1,80 евро за литър дизел и 1,60 евро за литър бензин. По думите на Вучич, ако не беше направено предишното намаление на акциза, дизелът би достигнал цена от около 2,18 евро за литър.

Още по-рано Белград въведе забрана за износ на нефт и петролни продукти до 2 април, като изключение се прави единствено за бутан, пропан и втечнен нефтен газ. Освен това правителството одобри използването на приблизително 40 000 тона петрол от държавните резерви. Междувременно цената на петрола сорт Брент достигна 119 долара за барел на 19 март, след като Иран нанесе удари по енергийни обекти в района на Персийския залив в отговор на атака срещу газовото находище „Южен Парс“.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN