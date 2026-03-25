НАСА ще построи база на Луната за над 28 млрд. долара

НАСА също така обяви мисия до Марс с космическия кораб Space Reactor 1 Freedom

НАСА се отказва от идеята за космическа станция в лунна орбита и вместо това планира изграждането на база на повърхността на Луната на стойност 28,7 милиарда долара. За целта агенцията ще пренасочи компоненти от проекта за спряна станция, като същевременно разработва космически кораб с ядрен двигател за мисия до Марс, предава Reuters.

Ръководителят на НАСА, Джаред Айзъкман, обяви значителни промени в лунната програма „Артемида“, които ще разширят човешкото присъствие в космоса и ще позволят на САЩ да се завърнат на Луната преди очакваното кацане на китайски астронавти. Плановете включват изпращане на повече роботизирани апарати, флотилия от дронове и подготовка за използване на ядрена енергия на лунната повърхност.

НАСА също така обяви мисия до Марс с космическия кораб Space Reactor 1 Freedom, която трябва да демонстрира усъвършенствано ядрено-електрическо задвижване в дълбокия космос преди края на 2028 г. Тази инициатива представлява значителна стъпка за пренасяне на ядрената енергия и технологии от лабораторията в реална космическа среда.

Пренасочването на Lunar Gateway за база на Луната поражда несигурност относно ролята на международните партньори на НАСА – Япония, Канада и Европейската космическа агенция, които бяха съгласни да доставят компоненти за орбиталната станция. Все пак Айзъкман увери, че оборудването и ангажиментите на партньорите могат да бъдат интегрирани в новите цели на повърхността на Луната и други програми.

Програмата „Артемида“ предвижда кацане на астронавти на Луната през 2028 г., като SpaceX и Blue Origin се състезават за разработването на лунни спускаеми модули. И двете компании изостават от графика, но НАСА планира да използва първия готов модул, вместо да се придържа строго към предварително определен ред на мисиите.

