Дългът на "Топлофикация София" е нараснал до 2,1 млрд. лв.

Ще се превърне ли „Топлофикация София“ в държавен проблем?

"Топлофикация София", според мен, съвсем скоро ще стане значим държавен проблем поради няколко причини", коментира пред БНР Валентин Николов, изпълнителен директор на БЕХ.

"Първо - той съществува благодарение на парите, които не може да си вземе, не че не иска "Булгаргаз" и съответно Българският енергиен холдинг. Към момента задълженията към двете, тоест към групата БЕХ, възлизат близо на 2 милиарда и 100 милиона лева. "Булгаргаз" като добросъвестен стопанин се опитва да принуди "Топлофикация София" да изпълни конкретни искания - да се ангажира собственикът на "Топлофикация" в лицето на Столичния общински съвет за изплащането на сумите поне към този отоплителен сезон, т.е. да не натрупва нови дългове“, обясни той.

Николов допълни, че второто е да може "Топлофикация София" чрез продажбите си на електрическа енергия като високоефективно производство, което им се дава преференциална цена от Комисията за енергийно и водно регулиране да влизат като постановления в "Булгаргаз".

"Не мисля, че има вероятност "Топлофикация София" да остане без гориво, тъй като горивото е подсигурено от "Булгаргаз", просто "Топлофикация" ще трябва да изпълни исканията на кредитора си и на доставчика си", обясни изпълнителният директор на БЕХ.

