БГ Бизнес Дългът на "Топлофикация София" е нараснал до 2,1 млрд. лв.

Дългът на "Топлофикация София" е нараснал до 2,1 млрд. лв.

bTV Бизнес екип

Ще се превърне ли „Топлофикация София“ в държавен проблем?

"Топлофикация София", според мен, съвсем скоро ще стане значим държавен проблем поради няколко причини", коментира пред БНР Валентин Николов, изпълнителен директор на БЕХ.

"Първо - той съществува благодарение на парите, които не може да си вземе, не че не иска "Булгаргаз" и съответно Българският енергиен холдинг. Към момента задълженията към двете, тоест към групата БЕХ, възлизат близо на 2 милиарда и 100 милиона лева. "Булгаргаз" като добросъвестен стопанин се опитва да принуди "Топлофикация София" да изпълни конкретни искания - да се ангажира собственикът на "Топлофикация" в лицето на Столичния общински съвет за изплащането на сумите поне към този отоплителен сезон, т.е. да не натрупва нови дългове“, обясни той.

Банковият съюз за климата спира дейността си

Николов допълни, че второто е да може "Топлофикация София" чрез продажбите си на електрическа енергия като високоефективно производство, което им се дава преференциална цена от Комисията за енергийно и водно регулиране да влизат като постановления в "Булгаргаз". 

Нова марка автомобили навлиза у нас

"Не мисля, че има вероятност "Топлофикация София" да остане без гориво, тъй като горивото е подсигурено от "Булгаргаз", просто "Топлофикация" ще трябва да изпълни исканията на кредитора си и на доставчика си", обясни изпълнителният директор на БЕХ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

