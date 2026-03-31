Цената на златото се насочва към най-големия си месечен спад от 2008 г.

Цената на златото се повиши днес, подкрепена от надеждите за деескалация на конфликта в Близкия изток, но въпреки това остава на път да отчете най-слабия си месец от повече от 17 години. Причината е, че поскъпването на енергията ограничи очакванията за понижаване на лихвените проценти в САЩ през тази година, предаде Ройтерс.

Спотовата цена на златото нарасна с 1,1% до 4561,68 долара за тройунция, докато фючърсите за доставка през април в САЩ се повишиха с 0,7% до 4590 долара. В същото време американският долар отслабна, което направи суровините, търгувани в долари, по-достъпни за инвеститорите, използващи други валути, цитира БТА.

„Цената на златото се възстановява в началото на търговията в Азия и Тихоокеанския регион, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил пред свои съветници, че е готов да прекрати военната кампания срещу Иран. Това доведе до поемане на повече риск от страна на финансовите пазари“, коментира Иля Спивак, директор „Макропазари“ в „Тейстилайв“ (Tastylive).

Според информация на „Уолстрийт джърнъл“ Тръмп е посочил, че е склонен да прекрати военната операция срещу Иран, дори ако Ормузкият проток остане в голяма степен затворен, като възстановяването на корабоплаването бъде оставено за по-късен етап. Спивак допълва, че през последната седмица златото се е стабилизирало, като особено силен ръст е отчетен в края на миналата седмица, съвпадащ със спад в доходността на американските държавни облигации.

От началото на месеца благородният метал е поевтинял с над 13% и е напът да отчете най-резкия си спад от октомври 2008 г., под натиска на по-силния долар и отслабващите очаквания за намаление на лихвите в САЩ. Въпреки това на тримесечна база златото все още отчита ръст от около 5%.

Пазарните участници почти напълно изключват възможността Управлението за федерален резерв на САЩ да намали лихвите тази година, тъй като по-високите цени на енергията увеличават риска от ускоряване на инфлацията. Златото традиционно се представя по-добре в среда на ниски лихвени проценти, като преди ескалацията на конфликта пазарите очакваха две понижения на лихвите според инструмента „Си Ем И ФедУоч“ (CME FedWatch).

От „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs Group) посочват, че очакват цената на златото да достигне 5400 долара за тройунция до края на 2026 г., подкрепена от диверсификацията на резервите на централните банки и евентуално облекчаване на паричната политика в САЩ. Сред останалите благородни метали спот цената на среброто се повиши с 2,9% до 72,04 долара за тройунция, платината нарасна с 0,6% до 1911,15 долара, а паладият поскъпна с 2% до 1434,23 долара.