Коя е жената, която наследи OnlyFans?

След смъртта на съпруга си Леонид Радвински, Екатерина Чудновски успя да придобие контролн пакет акции на компанията OnlyFans чрез семейния фонд, пише B92.

Коя е Екатерина?

Екатерина Чудновски, известна още като Кейти, е описвана в публичните биографии като майка на четири деца, отдадена на семейството, филантропията и подпомагането на другите. Родена в Украйна, тя често изтъква работата си в подкрепа на изследванията на рака, както и професионалната си кариера като адвокат в глобална технологична компания.

След смъртта на съпруга си, Леонид Радвински , на 43-годишна възраст, Чудновски успява да придобие контролен дял в компанията OnlyFans чрез семейния фонд . Този семеен дял се оценява на около 5,5 милиарда долара.

Очаква се тя да играе ключова роля при вземането на решения относно бъдещето на компанията, включително посоката на нейния бизнес модел и връзката ѝ със съдържанието, публикувано на платформата.

Леонид Радвински - противоречив предприемач

Леонид Радвински беше собственик на OnlyFans и милиардер, чието състояние се оценяваше на 4,7 милиарда долара. Роден в Украйна, той се премести в Съединените щати като дете.

Той започва кариерата си като тийнейджър, като стартира порно сайт, а по-късно купува OnlyFans през 2018 г., докато компанията все още е във фаза на растеж. Той е известен с това, че избягва публичността - никога не дава интервюта и има само една публично достъпна негова снимка.

През 2024 г., тъй като здравето му се влошава, той прехвърля собствеността на компанията на семеен тръст. Преди смъртта му са водени преговори за продажба на част от компанията на инвестиционния фонд Architect Capital, но сделката не е сключена.

Анализаторите често го описват като противоречива фигура, а бизнес успехът му нарасна значително по време на световната пандемия.

Как работи OnlyFans?

OnlyFans е основана през 2016 г. и функционира като платформа, където потребителите плащат месечни абонаментни такси на създателите на съдържание, обикновено между 5 и 50 долара. Платформата взема комисионна от 20% от приходите на създателя.

Въпреки че компанията се опитва да се представи като социална мрежа и технологичен успех, голяма част от приходите ѝ идват от експлицитно съдържание. През 2024 г. тя генерира приходи от 7,2 милиарда долара, въпреки че наема само 42 души. Платформата многократно се е опитвала да се дистанцира от порнографско съдържание, включително обявявайки забрана за материали с откровен характер, която бързо беше оттеглена. Стартирана беше и услугата OFTV, фокусирана върху неоткровено съдържание, като фитнес и готвене.

OnlyFans работи с около 1500 модератори и използва изкуствен интелект за наблюдение на съдържанието, с политика на нулева толерантност към незаконни материали. Въпреки това компанията е изправена пред критики и регулаторни проблеми, включително глоба за предоставяне на неточна информация за проверка на възрастта на потребителя.

Въпреки че малък брой създатели печелят милиони, оценките показват, че повечето потребители на платформата генерират сравнително скромни доходи.