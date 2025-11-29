Това са най-желаните страни в света за посещение

Резултатите са от мащабно проучване

Точно както дрехите, туристическите дестинации идват и излизат от мода. Често местата биват описвани като толкова „недооценени“, че курортите започват да отварят врати и да се възползват от интереса, карайки готините туристи да почиват на ново място. Албания беше типичен пример.

Именно тези вечни места съставляват списъка на Wanderlust с най-желаните страни на Земята. Списъкът е част от наградите „Избор на читателите“ (RCA), гласувани от над 200 000 ентусиасти на пътуванията, създадени, за да признаят най-добрите „дестинации, туроператори и туристически марки“ по целия свят.

Япония е обявена за най-добрата страна в света

Тази година титлата „Най-желана страна“ отиде при нация, която за последно е носила титлата преди повече от десетилетие: Япония.

В Япония можете да прекарате почти всякаква почивка, която пожелаете. Има плажове, планини, вековна история и култура за откриване, плюс тематични паркове от световна класа и най-големия град в света. Не е изненадващо, че предвид колко различни хора обслужва, страната е получила толкова много гласове.

Според Wanderlust, докато градове като Токио и Киото остават популярни, „пътешествениците сега се впускат в дивите брегове на Шикоку, посещават занаятчиите в Каназава“ и дори изследват някои от отдалечените острови на Япония, „където душата на страната се усеща най-силно“. Списанието добавя, че това, което кара хората да се връщат, е „смесицата от иновации, прецизност и традиции на страната... Тя възнаграждава тези, които пътуват с любопитство“.

Япония е дом и на най-готиния квартал в света, според Time Out. Джимбочо, книжен квартал на Токио, оглави нашия списък; Местният експерт Шота Нагоа го описва като „мястото, предпочитано за поколения токийски интелектуалци“.

Втората „най-желана“ нация е Коста Рика. Централноамериканската страна е зашеметяваща и пълна с дива природа от горе до долу. Тя е дом и на най-недооценената дестинация на планетата: полуостров Оса, който редакторът за пътувания на Time Out Грейс Биърд описва като „едно от най-великите еко-приключения в света“. На трето място е Канада, известна и с природната си красота.

Ето десетте най-желани места за посещение на планетата, според читателите на Wanderlust:

Япония

Коста Рика

Канада

Австралия

Перу

Южна Африка

САЩ

Нова Зеландия

Бразилия

Еквадор

