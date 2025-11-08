Някои страни дават щедри заплащания, ако се преместите там

От алпийски села до слънчеви острови, преместването в чужбина е гореща тема в страни по целия свят. С нарастването на дистанционната работа, нарастващите разходи за живот у дома и желанието за по-бавен и по-спокоен начин на живот, преместването в друга държава се превърна в много осъществима опция, а някои държави вече предлагат стимули, които е почти невъзможно да бъдат игнорирани.

Въз основа на търсенията в Google

Ново проучване на 1st Move International разкри най-желаните страни за преместване през 2025 г., въз основа на глобалните търсения в Google.

Канада оглавява списъка за втора поредна година, с 269 220 търсения по целия свят от хора, които искат да започнат нов живот в нейните необятни простори и оживени градове.

Австралия е следващата

Австралия е на второ място (207 900 търсения), следвана от Ирландия (179 400), Нова Зеландия, Япония , Португалия , Коста Рика , Испания , Нидерландия и Тайланд , които допълват челната десетка.

Интересното е, че няколко от тези страни активно насърчават пристигането на нови жители чрез финансови стимули и програми за презаселване.

Щедри плащания за преместване в Швейцария

В Европа Швейцария предлага щедри плащания на семейства, желаещи да се преместят в алпийските ѝ села. В Албинен , разположен в кантон Вале, възрастните получават 25 000 швейцарски франка, а децата - 10 000 франка, ако се ангажират да живеят в селото поне десет години. Кандидатите трябва също така да закупят или построят недвижими имоти на стойност поне 200 000 франка.

Ирландия , която има третия най-голям брой заявки за преместване в света (179 400 заявки), предприема подобен подход чрез своята инициатива „Нашите живи острови“. Програмата има за цел да увеличи населението на отдалечените острови, като предлага безвъзмездни средства до 84 000 евро за закупуване и обновяване на отдавна изоставени домове.

Имотите трябва да се използват като основно жилище или за дългосрочно отдаване под наем, докато краткосрочните туристически наеми не са разрешени. Инициативата е насочена както към ирландски граждани, така и към чужденци, с цел съживяване на островните общности и привличане на хора, които работят дистанционно и търсят спокоен начин на живот.

Повечето хора искат да отидат в Канада

Испания , която е на осмо място със 127 670 търсения, също активно привлича нови жители, особено дигитални номади и семейства, желаещи да се заселят в изоставени села. В региона Естремадура, работещите дистанционно могат да получат безвъзмездни средства до 15 000 евро, ако се ангажират да останат поне две години. Град Понга предлага около 2 971 евро на нови жители, с допълнителни бонуси за новородени, докато Рубия в Галисия плаща на семействата по 150 евро на месец, за да увеличи броя на учениците в местните училища.

Кои други дестинации са търсени?

Други търсени дестинации, като Португалия (шесто място, 170 030 търсения), Коста Рика (седмо място, 127 880), Нидерландия (девето място, 127 100) и Тайланд (десето място, 126 960), предлагат различни нива на удобство или удобства, свързани с начина на живот.

Например, Коста Рика е известна със своите екологични общности и фокус върху здравословния начин на живот, докато Португалия привлича имигранти чрез програми за пребиваване и благоприятни данъчни условия, особено привлекателни за пенсионери и работници, работещи дистанционно.

