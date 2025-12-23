Колко струва да спиш в хотелския апартамент, в който е живяла Коко Шанел?

Великата дизайнерка е живяла над 30 години в емблематичен хотел

Коко Шанел, легендарната модна дизайнерка, е живяла в хотел Риц Париж повече от 30 години и в крайна сметка е починала в апартамента си там през 1971 г.

„Апартаментът“ на Шанел всъщност е бил апартамент № 302 в хотел Риц, с изглед към площад Вандом. Тя е поддържала и известното си дизайнерско студио и частен апартамент на улица Камбон 31, който е бил точно зад ъгъла.

Тя започва да посещава хотела през 20-те години на миналия век и се мести постоянно от около 1937 г., превръщайки го в основно жилище до смъртта си през 1971 г. (с кратко прекъсване по време на Втората световна война).

Шанел нарича Риц „ma maison“ („моят дом“). Тя дори е внесла свои лични мебели и китайски паравани, за да декорира апартамента си по минималистичен, бежов вкус. Апартаментът е запазен в нейна чест и е достъпен за резервация, като включва елементи от личния ѝ стил.

Колко струва да спиш в апартамента на Шанел?

Suite Coco Chanel (двуспален апартамент, създаден в чест на нейната личност) обикновено започва от около 18 000 евро на нощ през стандартни сезони. В пикови периоди (Парижката седмица на модата, официални празници, специални събития) цената може да достигне 40 000 евро на нощ или повече.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN