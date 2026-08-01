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Свят Най-строгият плаж в Европа: Вече 120 години стена разделя мъже и жени

Най-строгият плаж в Европа: Вече 120 години стена разделя мъже и жени

Свят

bTV Бизнес екип

Ето къде се намира

В сърцето на италианския град Триест се намира един от най-необичайните плажове в Европа. Градският плаж Alla Lanterna, известен сред местните като Pedočin, продължава да спазва традиция, която на повечето места отдавна е останала в миналото - мъжете и жените прекарват времето си на отделни части от плажа, разделени с каменна стена.

Макар за мнозина това да изглежда необичайно, за жителите на Триест тази стена е част от историята на града и се е съхранила повече от 120 години.

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Традиция, запазена повече от век

Плажът е открит през 1903 година - време, когато отделните зони за мъже и жени са били обичайна практика в редица европейски държави. Докато почти навсякъде подобни правила постепенно отпадат, в Триест традицията оцелява и до днес.

Любопитното е, че разделението не продължава навътре в морето. Каменната преграда завършва в плитчините, така че в по-дълбоките води посетителите могат свободно да плуват, да разговарят и да прекарват време заедно.

Именно тази особеност прави плажа различен от представата за строго разделени зони и позволява на всеки сам да избере как да прекара деня си.

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Повече от плаж - част от живота на местните

За жителите на Триест Pedočin е много повече от място за летен отдих, пише Biznis Kurir. Поколения наред семейства прекарват ваканциите си именно тук, а много хора са направили първите си опити за плуване на този плаж.

Местните обясняват, че стената не е символ на разделение, а на традиция. Според тях отделните пространства осигуряват повече спокойствие, лично пространство и комфорт, особено за жените, които предпочитат да почиват далеч от нежелано внимание.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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