Най-скъпите неща, които Лари Елисън притежава

Той прави най-скъпата жилищна продажба във Флорида през 2022 г.

Лари Елисън е съосновател на технологичния гигант Oracle и е един от най-богатите хора в света. Със своето богатство от 365 млрд. долара, той е известен със страстта си към изключително скъпи и впечатляващи имоти. Сред най-ценните му придобивки са почти целият хавайски остров Ланаи, разкошно имение във Флорида, личната му резиденция в Уудсайд, бутиков курорт на брега на Атлантическия океан и луксозна суперяхта. Ето каква в стойността на най-скъпите му придобивки.

Снимка: Getty Images / iStock

Остров Ланаи , Хавай

През 2012 г. Елисън придобива 98% от хавайския остров Ланаи за приблизително 300 милиона долара, като оттогава е инвестирал още стотици милиони в неговото развитие. С обща площ от около 90 000 акра, островът се превръща в модел за устойчиво развитие и екологично чист туризъм. Там се намират два луксозни курорта, включително Four Seasons, частно летище, хидропонни ферми и инвестиции в възобновяеми енергийни източници, пише Rob Report.

Имението в Маналапън , Флорида

През 2022 г. той прави още една рекордна сделка, придобивайки 22-акрово имение в Маналапън, Флорида, за 173 милиона долара – най-скъпата жилищна продажба в историята на щата по онова време. Имотът, известен като Gemini, е с изглед към океана и езеро, има 62 200 квадратни фута застроена площ, 33 спални, собствен частен плаж и подземни тунели, които свързват различните му части.

Снимка: Getty Images / iStock

Резиденцията в Уудсайд , Калифорния

Основната лична резиденция на Елисън се намира в Уудсайд, Калифорния, и струва над 200 милиона долара. Този имот, вдъхновен от японски императорски дворец от XVI век, отразява дълбокото му уважение към японската култура. Разположен на 23 акра, комплексът включва основна сграда от 8 000 квадратни фута, десет допълнителни постройки, изкуствено езеро и традиционна чаена къща.

Курорт Eau Palm Beach Resort & Spa

През 2024 г. той разширява още повече инвестициите си във Флорида, купувайки бутиковия курорт Eau Palm Beach Resort & Spa в Маналапън за 277 милиона долара. Този петзвезден курорт с 309 стаи и частен плаж се управлява под неговата уелнес марка Sensei.

Суперяхтата Musashi

Освен недвижими имоти, Елисън притежава и впечатляваща суперяхта на стойност 160 милиона долара. Яхтата Musashi, дълга 288 фута, е доставена през 2011 г. от холандската компания Feadship. Дизайнът ѝ съчетава японски мотиви с елементи от Арт Деко, а на борда ѝ се намират девет луксозни апартамента за гости, спа център, кино и стабилизатори за комфорт при всякакви условия. Яхтата се използва както за отдих, така и за участие в състезания и осигурява по-голяма маневреност от предишния му плавателен съд – Rising Sun.

Към днешна дата Елисън се счита за един от най-големите инвеститори в луксозни имоти в САЩ.

