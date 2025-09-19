Елисън натрупва 365 млрд. долара, като нарушава всяко правило за управление на богатство

Той е най-големия индивидуален акционер сред водещите технологични милиардери

Лари Елисън е изградил едно от най-голямите богатство в света, като през почти 50 години е задържал акциите си в Oracle – въпреки възходите и спадовете на компанията. Паралелно с това той е изразходвал милиарди за различни начинания, като мащабна филантропия, портфолио от луксозни имоти, спортни инвестиции и разрастващата се медийна империя на сина му. Финансовият модел зад богатството му се базира на висок риск, защото то му позволява да заема средства, обезпечени с акции, без да се разделя с дяловете си или да губи контрол върху компанията, пише CNBS.

Документите на SEC показват, че Елисън държи 1,16 милиарда акции на Oracle към юли – около 41% от всички акции в обращение, което го прави най-големия индивидуален акционер сред водещите технологични милиардери. За сравнение, Илон Мъск притежава под 20% от Tesla, Марк Зукърбърг около 14% от Meta, а делът на Джеф Безос в Amazon е спаднал до около 8% след мащабни продажби. Елисън рядко продава акции, основно при упражняване на опции и плащане на данъци. През годините е реализирал около 5,1 милиарда долара от продажби, което е малка част спрямо сегашната стойност на дела му, надхвърляща 350 милиарда долара.

Елисън обаче харчи огромни суми за активи, от имоти и луксозни придобивки до инвестиции в стартиращи компании и медийни проекти. Притежава остров Ланай в Хавай, тенис турнира в Индиън Уелс, скъпи военни самолети, мегаяхта, както и два имота в Маналапан, Флорида, на обща стойност близо 450 милиона долара. Той е подкрепил инвестицията на Илон Мъск в Twitter (сега X), както и финансира компании в сферите на дълголетието и технологиите. Синът му ръководи Skydance Media, с която наскоро бе осъществено сливане с Paramount, а сега фамилията Елисън е сред кандидатите за закупуване на Warner Bros. Discovery.

За да поддържа този разходен стил, без да продава акции на Oracle, Елисън използва мащабни кредити, обезпечени с част от дяловете си. Последните документи сочат, че той е заложил 277 милиона акции, като обезпечение за лични заеми. Тези акции са оценени на над 82 милиарда долара. За разлика от много други компании, които ограничават подобни действия, Oracle позволява това, твърдейки, че заемите на Елисън не представляват риск за акционерите, а са използвани за външни начинания и той разполага с достатъчно средства да ги погаси при нужда.

Експертите подчертават, че подобна степен на ръск е рядко срещана и повечето бордове не биха я допуснали. Но Елисън е изключение и неговият статут, влияние и активи вдъхват доверие на кредиторите. В интервю през 2012 г. той споделя, че разполага с кредитна линия от 4 милиарда долара, предназначена като резерв, а не за конкретни покупки – освен ако не се появи нещо "специално", като например възможността да купи NBA отбора Лос Анджелис Лейкърс.

Методът му „задържай и заеми“ рязко се отличава от подхода на други висши мениджъри. Изпълнителната директорка на Oracle, Сафра Кац, редовно упражнява и продава своите опции чрез планирани програми за продажби, като така е реализирала 2,5 милиарда долара само за половин година. Финансовите съветници на богатите основатели обаче подчертават, че няма универсално правилен подход – всичко зависи от личната толерантност към риск. Заемите срещу акции могат да осигурят ликвидност и данъчни предимства, особено ако се използват за диверсифицирани инвестиции. Но изискват внимателно управление, за да не се натрупа прекомерна задлъжнялост.

