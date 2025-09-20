Най-скандалните имотни измами в историята

Измамници са продавали не само къщи и земи, които не притежават, но и световни забележителности

Недвижимите имоти винаги са били изкушаваща сцена за измами – големи суми, сложни сделки и често липса на достатъчно контрол. През годините светът е станал свидетел на шокиращи афери, в които измамници са продавали не само къщи и земи, които не притежават, но дори и световни забележителности.

Човекът, който „продава“ Айфеловата кула

През 1925 г. френският мошеник Виктор Лустиг успява да убеди група скрап търговци, че държавата планира да разглоби Айфеловата кула и да я продаде за метал. Лустиг дори организира „официален“ търг в луксозен хотел, където един от търговците плаща огромна сума за „правата“ върху кулата. След измамата Лустиг изчезва от Париж… само за да се върне и да повтори схемата още веднъж.

„Продажбата“ на Статуята на свободата и Бруклинския мост

В началото на XX век нюйоркският измамник Джордж Паркър става легендарен с това, че „продава“ Статуята на свободата, Бруклинския мост и дори сградата на „Медисън скуеър гардън“ на нищо неподозиращи имигранти. Той използва фалшиви документи и официален тон, за да убеди жертвите си, че могат да спечелят цяло състояние, като вземат „под наем“ или „управляват“ тези забележителности.

„Кралят на измамниците“ в Индия

През 1990-те години индийският мошеник Натварлал се превръща в легенда, след като многократно успява да „продаде“ символи като Тадж Махал и дори сградата на Парламента в Делхи. Той се представял за високопоставен държавен служител и използвал печати, подписи и документи, за да придаде достоверност на измамите си. Натварлал е арестуван над 10 пъти, но винаги успявал да избяга.

Фалшиви небостъргачи в Дубай

По време на строителния бум много инвеститори плащат авансово за апартаменти „на зелено“ в луксозни комплекси, които никога не виждат бял свят. Някои компании изчезват с парите, оставяйки вложителите с празни ръце. Това принуждава властите да въведат по-строги регулации за сектора.

Испанските „апартаменти фантоми“

В началото на 2000-те Испания преживява огромен строителен и ипотечен бум. Банки отпускат кредити лесно, включително на чужденци (най-вече британци, германци и скандинавци), привлечени от идеята за „ваканционен дом на морето“.

Хиляди нови жилищни комплекси по Коста дел Сол, Коста Бланка и Балеарските острови се рекламират агресивно в чужбина. По време на този имотен бум много чужденци инвестирали сериозни суми пари. Множество проекти никога не били завършени, а фирмите-строители обявявали фалит. Стотици инвеститори останали с недовършени жилища и дългове.

Мексиканските „плажни имоти“ (2010-те)

В туристически зони като Канкун, Тулум, Плая дел Кармен чужденци масово купуват земя и апартаменти, привлечени от растящия туризъм и ниските цени.

Секторът е слабо регулиран, а процедурите за чужденци са сложни – в крайбрежната зона (50 км от брега) те не могат директно да притежават земя, а трябва да използват т.нар. fideicomiso (банков тръст).

Местни „брокери“ и фалшиви агенции предлагат „плажни парцели“ с невероятна локация и цена. Показват фалшиви документи за собственост или нотариални актове, а чужденците плащат авансово големи суми, но по-късно се оказва, че земята е държавна собственост или има множество собственици/наследници, които никога не са давали съгласие.

Така хиляди чужденци (главно американци и канадци) губят много пари.

Уроците за инвеститорите

Винаги проверявайте документите – нотариален акт, тежести, собственост.

Не вярвайте на твърде добри оферти – обещания за бърза печалба често крият риск.

Работете с утвърдени посредници и адвокати – това може да ви спести години съдебни битки.

Следете регулациите – измамите най-често процъфтяват там, където контролът е слаб.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN