Туристическа дестинация отменя строежа на над 50 хил. ваканционни имота

Платформите за краткосрочни наеми ще трябва да свалят над 53 хил. нелегални обяви

Недостигът на жилища в Испания продължава да се задълбочава с всяка изминала година. Една от основните причини за това е увеличаващият се брой частни ваканционни имоти, отдавани под наем. В отговор на този проблем, правителството в Мадрид започна да премахва десетки хиляди туристически обяви за настаняване от онлайн платформите. Властите планират да свалят от сайтовете над 53 000 незаконно предлагани ваканционни жилища, като идеята е те да бъдат върнати на пазара за дългосрочен наем и достъпни за млади хора и семейства, заяви премиерът Педро Санчес на събитие в Малага, предава Тagesschau.

Снимка: iStock

По думите на Санчес, става въпрос за имоти, за които е било подадено заявление за задължителен регистрационен номер – изискване, въведено от 1 юли. Въпреки това, заявителите не са успели да получат този номер, тъй като не са изпълнили законовите критерии. В много от тях са установени различни нередности. Най-много случаи на нарушения са отчетени в Севиля (2289), Марбея (1802), Барселона (1564), Малага (1471) и Мадрид (1257), информира националната телевизия RTVE. Министерството на жилищното строителство вече е информирало големите платформи за краткосрочни наеми да свалят обявите за общо 53 876 нелегални ваканционни имота от своите сайтове.

В същото време нараства общественото недоволство срещу масовия туризъм. По улиците на Майорка се проведоха протести срещу пренаселеността и негативното въздействие върху местния живот. Показателен пример е поставеният пред ресторант плакат с надпис: „Тъй като ти идваш, аз трябва да си тръгвам“. Местните жители все по-често изразяват недоволство от факта, че туризмът измества трайното население.

Основните цели на ограниченията включват възстановяване на първоначалната функция на жилищния фонд, пресичане на незаконното отдаване под наем на туристи и повишаване на качеството на живот в градските центрове. Подобни мерки вече бяха предприети в миналото, когато хиляди обяви бяха премахнати от платформи като Airbnb.

Ситуацията с жилищата в Испания е изключително напрегната. По данни на статистическия институт INE, броят на ваканционните жилища е надхвърлил 400 000, като годишният ръст достига до 15 процента. В началото на април десетки хиляди хора излязоха на протест в различни градове под мотото „Да сложим край на жилищния бизнес“. Те настояват за повече социални жилища, прекратяване на спекулациите с имоти и ограничаване на практиката за превръщане на жилища във ваканционни домове.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN