1 USD
1.66908 BGN
Петрол
66.91 $/барел
Bitcoin
$116,227.0
Последвайте ни
1 USD
1.66908 BGN
Петрол
66.91 $/барел
Bitcoin
$116,227.0
Недвижими имоти Туристическа дестинация отменя строежа на над 50 хил. ваканционни имота

Туристическа дестинация отменя строежа на над 50 хил. ваканционни имота

bTV Бизнес екип

Платформите за краткосрочни наеми ще трябва да свалят над 53 хил. нелегални обяви

Недостигът на жилища в Испания продължава да се задълбочава с всяка изминала година. Една от основните причини за това е увеличаващият се брой частни ваканционни имоти, отдавани под наем. В отговор на този проблем, правителството в Мадрид започна да премахва десетки хиляди туристически обяви за настаняване от онлайн платформите. Властите планират да свалят от сайтовете над 53 000 незаконно предлагани ваканционни жилища, като идеята е те да бъдат върнати на пазара за дългосрочен наем и достъпни за млади хора и семейства, заяви премиерът Педро Санчес на събитие в Малага, предава Тagesschau. 

Снимка: iStock

По думите на Санчес, става въпрос за имоти, за които е било подадено заявление за задължителен регистрационен номер – изискване, въведено от 1 юли. Въпреки това, заявителите не са успели да получат този номер, тъй като не са изпълнили законовите критерии. В много от тях са установени различни нередности. Най-много случаи на нарушения са отчетени в Севиля (2289), Марбея (1802), Барселона (1564), Малага (1471) и Мадрид (1257), информира националната телевизия RTVE. Министерството на жилищното строителство вече е информирало големите платформи за краткосрочни наеми да свалят обявите за общо 53 876 нелегални ваканционни имота от своите сайтове. 

Коя европейска страна ще стане лидер във винопроизводството за 2025 г.?

В същото време нараства общественото недоволство срещу масовия туризъм. По улиците на Майорка се проведоха протести срещу пренаселеността и негативното въздействие върху местния живот. Показателен пример е поставеният пред ресторант плакат с надпис: „Тъй като ти идваш, аз трябва да си тръгвам“. Местните жители все по-често изразяват недоволство от факта, че туризмът измества трайното население.

Основните цели на ограниченията включват възстановяване на първоначалната функция на жилищния фонд, пресичане на незаконното отдаване под наем на туристи и повишаване на качеството на живот в градските центрове. Подобни мерки вече бяха предприети в миналото, когато хиляди обяви бяха премахнати от платформи като Airbnb.

Туристическа дестинация забранява тютюнопушенето на обществени места

Ситуацията с жилищата в Испания е изключително напрегната. По данни на статистическия институт INE, броят на ваканционните жилища е надхвърлил 400 000, като годишният ръст достига до 15 процента. В началото на април десетки хиляди хора излязоха на протест в различни градове под мотото „Да сложим край на жилищния бизнес“. Те настояват за повече социални жилища, прекратяване на спекулациите с имоти и ограничаване на практиката за превръщане на жилища във ваканционни домове. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата