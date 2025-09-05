Бум на фалшивите обяви за имоти под наем

Ето за какво да внимавате

Брокери предупреждават за разпространението на лоши практики – фалшиви обяви за жилища и ограничаване на офертите само за „частни лица“, което затруднява както наемателите, така и коректните специалисти на пазара на недвижими имоти. "Много често се прилагат трикове за "зарибяване" на клиенти - обяви за изгодни оферти за продажба на жилище или за наем, които впоследствие се оказва, че не съществуват. Целта е след това на клиентите да се предложи каквото има на пазара, а не това, от което те се нуждаят", обяви председателят на Националното сдружение "Недвижими имоти" (НСНИ) Александър Бочев.

Некоректните обяви, особено в сфертите на наемите, са нараснали лавинообразно в последните години, казва Бочев. По думите му проблемите се срещат при ниските ценови равнища за наеми около 500-600 евро на месец.

От НСНИ смятат, че е голям проблем липсата на регистър на агентите и брокерите на недвижими имоти години наред. "В момента единственият начин да разберем нещо повече за агенцията, от чиито услуги ще се възползваме, са препоръки от познати и роднини или чрез отзивите за агенцията в интернет", казва Бочев пред БТА. И предупреждава: "Ако видите нелогично добра цена за наем или за покупка на имот, не е лошо да проверите и останалите обяви, публикувани от съответната агенция. Ако се окаже, че тя публикува обяви с цени доста по-ниски от другите, очевидно има нещо нередно".

Според него основните притеснения на българите при покупка или продажба на имоти са аналогични на тези при покупка на която и да е скъпоструваща стока - дали ще получат това, за което дават парите си, дали ще е с нужното качество и именно това, от което са имали нужда. Купувачите на имоти основно се притесняват от съпътстващата сделката документация, качеството на проверката за тежести на имота, допълни Бочев и изтъкна, че спрямо деветдесетте години в България имотните измами вече намаляват.

От НСНИ предупреждават, че не всички обяви за продажби в интернет са на проверени за липса на тежести и ясна собственост имоти. Обикновено "брокерите", които си позволяват да предлагат несъществуващи имоти на атрактивни цени, не правят проверки на жилищата, които обявяват на интернет страниците си. Има много фалшиви обяви, в които не само че не са проверени имотите, а са и с цел да привлекат купувачи с определени параметри на предлагане от некоректни агенции за недвижими имоти, като впоследствие се оказва, че такъв имот не същества, а на клиента започват да се предлагат други имоти, коментира председателят на НСНИ.

Затова от сдружението приветстват идеята за регулация на този бизнес в специален закон за брокерите на недвижими имоти.

