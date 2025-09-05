1 USD
Бум на фалшивите обяви за имоти под наем

Бум на фалшивите обяви за имоти под наем

Недвижими имоти

bTV Бизнес екип

Ето за какво да внимавате

Брокери предупреждават за разпространението на лоши практики –  фалшиви обяви за жилища и ограничаване на офертите само за „частни лица“, което затруднява както наемателите, така и коректните специалисти на пазара на недвижими имоти. "Много често се прилагат трикове за "зарибяване" на клиенти - обяви за изгодни оферти за продажба на жилище или за наем, които впоследствие се оказва, че не съществуват. Целта е след това на клиентите да се предложи каквото има на пазара, а не това, от което те се нуждаят", обяви председателят на Националното сдружение "Недвижими имоти" (НСНИ) Александър Бочев.

Некоректните обяви, особено в сфертите на наемите, са нараснали лавинообразно в последните години, казва Бочев. По думите му проблемите се срещат при ниските ценови равнища за наеми около 500-600 евро на месец.

Вещаят охлаждане на имотния пазар, ще падат ли цените?

От НСНИ смятат, че е голям проблем липсата на регистър на агентите и брокерите на недвижими имоти години наред. "В момента единственият начин да разберем нещо повече за агенцията, от чиито услуги ще се възползваме, са препоръки от познати и роднини или чрез отзивите за агенцията в интернет", казва Бочев пред БТА. И предупреждава: "Ако видите нелогично добра цена за наем или за покупка на имот, не е лошо да проверите и останалите обяви, публикувани от съответната агенция. Ако се окаже, че тя публикува обяви с цени доста по-ниски от другите, очевидно има нещо нередно".

Според него основните притеснения на българите при покупка или продажба на имоти са аналогични на тези при покупка на която и да е скъпоструваща стока - дали ще получат това, за което дават парите си, дали ще е с нужното качество и именно това, от което са имали нужда. Купувачите на имоти основно се притесняват от съпътстващата сделката документация, качеството на проверката за тежести на имота, допълни Бочев и изтъкна, че спрямо деветдесетте години в България имотните измами вече намаляват.

Актуализират имотния данък у нас, как и защо?

От НСНИ предупреждават, че не всички обяви за продажби в интернет са на проверени за липса на тежести и ясна собственост имоти.  Обикновено "брокерите", които си позволяват да предлагат несъществуващи имоти на атрактивни цени, не правят проверки на жилищата, които обявяват на интернет страниците си. Има много фалшиви обяви, в които не само че не са проверени имотите, а са и с цел да привлекат купувачи с определени параметри на предлагане от некоректни агенции за недвижими имоти, като впоследствие се оказва, че такъв имот не същества, а на клиента започват да се предлагат други имоти, коментира председателят на НСНИ. 

Затова от сдружението приветстват идеята за регулация на този бизнес в специален закон за брокерите на недвижими имоти. 

