Банки налагат нерегламентирани такси при обмяна на левове в евро

Съгласно Закона за въвеждането на еврото в България, в първите шест месеца от датата на приемане на новата валута банките са длъжни да обменят безплатно и без ограничения по количество банкноти и монети от левове в евро по официалния фиксиран курс. „Български пощи“ извършват обмяна на левове в евро само в населени места без банкови офиси или клонове, като срокът за това е шест месеца, считано от 1 януари 2026 г.

Посещение на БНР в три от по-големите банки в столицата установи, че процесът по обмяна на левове в евро протича по различен начин. В част от банките не се образуват опашки, тъй като организацията е по-добра и системите функционират без затруднения. В други обаче клиентите чакат около час, което кара немалко хора да се откажат и да планират посещение в следващите дни.

Различия се наблюдават и при прилагането на Закона за въвеждането на еврото. В някои банки са въведени ограничения в зависимост от това дали лицето е клиент на съответната финансова институция. Клиентите на банките могат да обменят левовете си в евро безпроблемно, но за хората, които не са клиенти, в някои случаи се изисква заплащане на такса, а в други – предоставяне на допълнителни документи. Те включват попълване и разпечатване на три декларации, както и копие от документи за произход на средствата, обясни Васил Димитров, директор „Приемане на еврото“ в една от големите търговски банки пред БНР.

Съществуват и банки, в които при обмяна на левове в евро не се изискват документи и не се начислява такса за неклиенти. Единственото ограничение, което важи за всички физически лица, е лимит от до 1000 лева за обмяна. При юридическите лица обаче процесът протича по-организирано и без съществени затруднения.

