Топ 20 на най-големите банки в Европейския съюз по капитализация

Графика показва оценката на всяка банка в милиарди щатски долари

Диаграма, създадена от Voronoi by Visual Capitalist, класира 20-те най-големи публично търгувани банки със седалище в Европейския съюз по пазарна капитализация, използвайки данни от MarketCapWatch.com към 28 август 2023 г. Графиката показва оценката на всяка банка в милиарди щатски долари, наред със знамето и логото на страната, в която се намира, предоставяйки моментна снимка на финансовите проблеми на ЕС.

Кои са Топ 5?

Снимка: Voronoi by Visual Capitalist

Испания и Италия доминират в класацията, като Banco Santander, BBVA, UniCredit и Intesa Sanpaolo заемат първите 5 места.

Франция има няколко силни банки — BNP Paribas, Crédit Agricole и Société Générale, което демонстрира разнообразието на финансовата ѝ база.

Северна Европа надминава очакванията, като SEB, Swedbank и Handelsbanken в Швеция, както и Nordea във Финландия, заемат силни позиции.

Развиващата се сила на Централна и Източна Европа, с полските PKO Bank Polski и Bank Pekao в топ 20, отразява нарастващото финансово влияние на региона.

Разликата между челните места и останалата част от класацията е значителна - стойността на Banco Santander от 139 милиарда долара е повече от пет пъти тази на австрийската група BAWAG, която е на 20-то място.

Силното присъствие на банки от Южна Европа показва обширни търговски мрежи и диверсифицирани международни операции, докато присъствието на скандинавски и полски банки показва, че лидерството по отношение на пазарната капитализация не се ограничава до традиционните центрове в Западна Европа.

