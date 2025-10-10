Най-младият милиардер идва от света на прогностичните пазари

Той сам изгражда своето богатство

Платформата за прогнози, базирана на крипто, Polymarket е основана от Шейн Коплан. Той успя да се првърне в най-младият милиардер в света, натрупал сам богатството си, според индекса на милиардерите на Bloomberg.

Този важен етап следва обявяването от Intercontinental Exchange (ICE), че ще инвестира до 2 милиарда долара в компанията при оценка преди инвестиране от 8 милиарда долара. ICE притежава Нюйоркската фондова борса, една от най-мощните финансови институции в света.

Пробивът на Коплан

Коплан, който сега е на 27 години, стартира Polymarket през юни 2020 г., след като прекара една година в проучване как пазарите за прогнози биха могли да подобрят вземането на решения. Платформата позволява на потребителите да залагат на реални резултати, от избори до спорт и икономически показатели, използвайки криптовалута.

Пробивът на Polymarket дойде по време на президентските избори в САЩ през 2024 г., когато потребителите заложиха над 3 милиарда долара на потенциални резултати. Мащабът на участие превърна идеята на Coplan от нишов крипто експеримент в глобален феномен.

Но възходът не мина без неуспехи. През 2022 г. Polymarket плати глоба от 1,4 милиона долара, за да се споразумее с Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) по обвинения, че предлага незаконна търговия. Компанията заяви, че е блокирала американски потребители скоро след това, въпреки че регулаторните органи по-късно заподозряха, че все още е домакин на американски търговци. Една седмица след изборите през 2024 г. агенти на ФБР нахлуха в апартамента на Коплан. Министерството на правосъдието прекрати разследването през юли, както и гражданското разследване на CFTC.

През същия месец Polymarket придоби QCEX, борса и клирингова къща, лицензирана от CFTC, което ѝ даде законно основание да оперира в Съединените щати. Ходът бележи рязък обрат от ранните регулаторни проблеми към пълна легитимност съгласно американското законодателство.

Оттогава Polymarket промени индустриите за хазарт и финансово прогнозиране. Съчетавайки прозрачността на блокчейн технологията с тръпката от пазарно ориентираните прогнози, тя привлича интереса както на дребно, така и на институции.

Конкурентните платформи са обърнали внимание. Kalshi, друг оператор на пазара за прогнози, започна да предлага залози чрез партньорство с Robinhood Markets по-рано тази година.

