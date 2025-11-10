Най-младият български милиардер ще помага на инвеститори-аматьори

Изкуственият интелект ще създаде мащабни смущения, казва Влад Тенев

Американският брокер Robinhood планира да предостави на аматьори-инвеститори възможност да влагат средства в частни компании за изкуствен интелект, чиито оценки са се увеличили значително.

Главният изпълнителен директор, българинът Влад Тенев, заяви, че е по-заинтересован да даде на "нормалните хора" достъп до бързия растеж на частните компании за изкуствен интелект, отколкото да се тревожи дали в сектора се образува "ценови балон".

Изкуственият интелект ще създаде "мащабни смущения и ние искаме хората да имат достъп до двигателите на тези смущения", каза той, цитиран от БНР.

Robinhood планира да предложи търгуеми акции в нов фонд, управляван от дъщерното му дружество Robinhood Ventures, който ще инвестира в силно концентрирано портфолио от пет или повече "най-добри в класа" частни компании, като ще може да се вземат пари назаем, за да увеличи възвръщаемостта.

Изпълнителната заповед на президента на САЩ Доналд Тръмп от август улесни работодателите да включват активи като частен капитал и частен кредит в пенсионните планове.

Мениджърите на активи, включително BlueOwl, Blackstone и Apollo, излизат отвъд институционалните инвеститори и се стремят да привлекат физически лица.

Публичните пазари се свиват от десетилетия, докато броят на частните компании в САЩ, оценени на над 1 милиард долара, се е увеличил над 1000 през 2024 г. от едва 20 през 2016 г., показват данни на PitchBook.

Водещи разработчици на изкуствен интелект, като OpenAI и Anthropic, са в основата на бума в пазарните оценки на стартиращи компании, като само 10 губещи компании са добавили близо 1 трилион долара към стойността си през последните 12 месеца чрез частни сделки.

Ходът на Robinhood да отвори вратата за дребни инвеститори, които да подкрепят тези групи, предизвика безпокойство, предвид предложената структура на фонда и относителната липса на опит на мястото за търговия в управлението на средства.

Фондът ще бъде от затворен тип, което означава, че търговците няма да могат бързо да изкупуват обратно акциите си по желание и би могло техните средства да се окажат "в капан", ако твърде много инвеститори се втурнат да разпродават.

Влад Тенев каза, че клиентите на дребно, известни с това, че купуват акции на фондовия пазар, търсят подобни възможности, въпреки значителния риск и знанието, че инвестициите могат да се сринат до нула.

Той също така отхвърли опасенията, че бумът на изкуствения интелект е балон, и каза, че клиентите на Robinhood"купуват сериозно" акции на компании, свързани с изкуствения интелект.

Акциите на Robinhood са третите най-добри представяща се в широкия фондов индекс S&P 500 тази година, бележейки ръст от 255%. Акциите на базираната в Калифорния компания паднаха с почти 11% в четвъртък, въпреки че тя обяви, че приходите ѝ през третото тримесечие са се удвоили на годишна база до 1,27 милиарда долара. Приходите от крипто транзакции са се увеличили с 300% до 268 милиона долара.

Броят на така наречените договори за събития, търгувани на платформата, се е увеличил повече от два пъти на тримесечие до 2,3 милиарда между юли и септември и е нараснал до 2,5 милиарда само през октомври, съобщи Robinhood миналата седмица.

Тенев прогнозира, че този пазар може да се разшири допълнително в нови области.

