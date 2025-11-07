Най-крадените превозни средства: Две марки, които крадците особено обичат

Вижте списъка на най-крадените автомобили

За първи път от четири години, кражбите на моторни превозни средства в САЩ са намалели. Всъщност, през 2024 г. за първи път са регистрирани по-малко от един милион откраднати коли през последните пет години, съобщава American Automobile Association (AAA).

До края на 2024 г. броят на кражбите на автомобили е спаднал със 17% до 850 708, според Националното бюро за престъпления в застраховането.

Кои са най-крадените автомобили?

Снимка: bg.wikipedia.org

Най-крадените автомобили през 2025 г. са Chevrolet Camaro ZL1 въз основа на процента на кражбите спрямо броя на превозните средства на пътя и Hyundai Elantra въз основа на общия брой кражби. Други модели, които често биват крадени, включват Hyundai Sonata, Kia Soul и Honda Accord, пише N1.

Най-много откраднати автомобили по общ брой кражби

Снимка: bg.wikipedia.org

Hyundai Elantra: Този модел оглавява списъка с най-много кражби като цяло, тенденция, която продължи от предишни години поради уязвимости, използвани чрез методи за кражба в социалните медии.

Hyundai Sonata: Класирана на второ място по общ брой кражби и има високо съотношение кражби-продажби.

Chevrolet Silverado 1500: Често краден модел пикап, който си осигурява първо място по общ брой кражби.

Honda Accord: Постоянно се нарежда на високи позиции в общата статистика за кражби.

Kia Optima: Остава мишена за крадците, въпреки че е спряна от производство.

Най-много крадени коли по процент на кражби

Chevrolet Camaro ZL1: Този високопроизводителен мускулест автомобил има най-висок процент на кражби, като вероятността да бъде откраднат е 39 пъти по-висока от средното превозно средство от моделните години 2022-2024.

Chevrolet Camaro (стандартно): Стандартната версия също има много висок процент на кражби, 13 пъти по-висок от средния.

Hyundai Sonata: Класиран като водещ автомобил, когато се измерват кражбите на 10 000 продадени превозни средства.

Hyundai Elantra: Веднага след Sonata по процент на кражби на 10 000 продадени автомобила.

Kia Soul: Също така има висок процент на кражби на 10 000 продадени автомобила.

Предотвратяване на кражби

Най-добрият начин за предотвратяване на кражби е чрез многопластов подход към сигурността. Докато някои кражби - като тези, насочени към Kia, Hyundai и Silverado - използват уязвимости в системата за влизане, всяко превозно средство, независимо от марката, ще бъде по-безопасно, ако е паркирано на добре осветено и сигурно място и ако се използват физически мерки, като например заключване на колелата и аларми, за да се предотврати и възпрепятства неоторизирано шофиране. Очевидно е, че шофьорите винаги трябва да заключват превозните си средства и да се уверяват, че прозорците им са напълно затворени, за да предотвратят нежелано влизане, според Националната администрация за безопасност на движението по пътищата в САЩ.

