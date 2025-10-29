1 USD
Свят Тази европейска държава въвежда розови регистрационни номера

Тази европейска държава въвежда розови регистрационни номера

Свят

bTV Бизнес екип

Ето за какво са предназначени

От следващата година автомобилите във Франция ще се движат с розови регистрационни номера. Те ще заменят регистрационните номера, използвани за нови и вносни превозни средства, които са бели, точно както стандартните номера, пише френското издание The Connexion.

Каква е целта?

Снимка: iStock

Целта е да се предотвратят измами и злоупотреби. Всяка година във Франция между 350 000 и 450 000 превозни средства се оборудват с временни регистрационни номера, които са валидни за максимум четири месеца. Някои шофьори обаче продължават да шофират с изтекли номера.

Правителството заявява, че измамите с регистрационни номера са нарастващ проблем. За да се бори с тях, Франция ще въведе нови, розови регистрационни номера, считано от първото тримесечие на 2026 г. Никоя друга държава не използва този цвят. Изборът не е случаен.

Продават регистрационен номер с два знака за над 1 млн. лева

Розовият цвят

Снимка: iStock

Розовите регистрационни номера са веднага видими в движението, което улеснява полицията и митническите власти да проверяват превозни средства с временна регистрация. Освен това, датата на изтичане (месец и година) вече ще бъде отпечатана върху номера, така че служителите и автоматичните системи за камери за скорост могат да видят с един поглед дали превозното средство все още е законно за движение по пътищата.

