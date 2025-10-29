Тази европейска държава въвежда розови регистрационни номера

Ето за какво са предназначени

От следващата година автомобилите във Франция ще се движат с розови регистрационни номера. Те ще заменят регистрационните номера, използвани за нови и вносни превозни средства, които са бели, точно както стандартните номера, пише френското издание The Connexion.

Каква е целта?

Снимка: iStock

Целта е да се предотвратят измами и злоупотреби. Всяка година във Франция между 350 000 и 450 000 превозни средства се оборудват с временни регистрационни номера, които са валидни за максимум четири месеца. Някои шофьори обаче продължават да шофират с изтекли номера.

Правителството заявява, че измамите с регистрационни номера са нарастващ проблем. За да се бори с тях, Франция ще въведе нови, розови регистрационни номера, считано от първото тримесечие на 2026 г. Никоя друга държава не използва този цвят. Изборът не е случаен.

Розовият цвят

Снимка: iStock

Розовите регистрационни номера са веднага видими в движението, което улеснява полицията и митническите власти да проверяват превозни средства с временна регистрация. Освен това, датата на изтичане (месец и година) вече ще бъде отпечатана върху номера, така че служителите и автоматичните системи за камери за скорост могат да видят с един поглед дали превозното средство все още е законно за движение по пътищата.

