Гигант в производството на гуми може да напусне собствената си страна

bTV Бизнес екип

1500 работни места са застрашени

Френският производител на гуми Michelin обяви днес програма за доброволни напускания във Франция  в рамките на три години, предаде France Press, цитирано от БТА.

По думите на директора „Човешки ресурси“ на Michelin за Франция и Южна Европа Оливие Форе-Ворис до 1500 работни позиции могат да бъдат съкратени, като около две трети от тях са административни длъжности, а около една трета са в индустриалното производство, а плановете няма да засегнат конкретен производствен обект.

Административните работни места на групата са съсредоточени в Париж, Клермон-Феран и Лил, посочва АФП.

Планът ще се „основава на доброволно напускане и няма да предвижда принудителни съкращения“, уточни Форе-Ворис.

През 2024 г. компанията вече съкрати 1246 работни места в страната в рамките на план за преструктуриране, включващ затваряне на два производствени обекта в Шоле и Ван, в Западна Франция.

Към момента „Мишлен“ разполага с около 17 000 служители във Франция и 13 производствени обекта.

Нов чифт гуми на предните или задните колела? Вечната дилема е решена

Преди година, пред комисия на Националното събрание, изпълнителният директор Флоран Менего заяви, че индустриалните ѝ дейности във Франция са на загуба, а високите разходи за труд, енергия и данъчното натоварване са сред основните причини за необходимостта от намаляване на разходите.

Michelin припомня, че през последните десет години е инвестирала във Франция около 3,5 млрд. евро.

Производителят на гуми отчете спад от 5,4 на сто на продажбите си през първото тримесечие до 6,2 млрд. евро, като понижението е обяснено основно с валутни ефекти.

Основният ѝ бизнес - производството на гуми, отбеляза спад в обема с 1,4 на сто на годишна база.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

