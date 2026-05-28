БГ Бизнес ЕК започва наказателна процедура срещу България заради етикетирането на стоките

ЕК започва наказателна процедура срещу България заради етикетирането на стоките

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Европейските правила целят повишаване на надеждността и прозрачността на твърденията на етикетите

Европейската комисия съобщи, че започва наказателни процедури срещу България и още 19 държави от ЕС затова, че не са въвели навреме европейските правила за етикетирането на стоките. Срокът за въвеждането на промените е изтекъл на 27 март, се уточнява в съобщението. 

Европейските правила целят повишаване на надеждността и прозрачността на твърденията на етикетите, свързани с природосъобразността на стоките, поясняват от ЕК. Европейските дружества следва да предприемат мерки за предотвратяване на преждевременното остаряване на изделията, пише БТА. Купувачите се предвижда да имат достъп до по-добра информация за гаранцията на стоките, за тяхната издръжливост и за това дали подлежат на поправка.

Комисията дава срок от два месеца за отговор и след това може да реши дали да продължи с наказателната процедура, се уточнява в съобщението.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

