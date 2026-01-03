BGN → EUR
Свят Местата, които няма да можете да посетите през 2026 г.

Местата, които няма да можете да посетите през 2026 г.

bTV Бизнес екип

Туристите вече плануват пътуванията си за 2026 година

Много пътуващи вече плануват почивките си за 2026 година. За да не останете разочаровани е важно да знаете, кои обекти няма да посрещат туристи. Представяме ви всички забележителности, които ще бъдат затворени през 2026 г., а в някои случаи вероятно и завинаги.

Снимка: Getty Images / iStock

Музей на колекционерството и дизайна

Основан в Лас Вегас, този музей е израз на любовта на Джесика Орек към миниатюрните предмети. Посетителите имаха възможност да разгледат уникалната ѝ колекция или дори да създадат собствена малка селекция от миниатюрни гумички и фигурки с размер около един инч. След като търговският център, в който се намираше музеят, бе определен за събаряне, Орек започна да организира турне на експонатите из САЩ. Физическото пространство вече не съществува и към момента не е ясно дали ще бъде намерен нов постоянен дом, пише CNN.

Център Помпиду

Парижкият Център Помпиду“, отворил врати през 70-те години с революционната си архитектура отвътре навън“, временно затваря за мащабна реновация. Целта е подобряване на достъпността, обновяване на пространствата и премахване на азбест. Очаква се музеят да отвори отново през 2030 г.

Добрата новина за почитателите на изкуството е, че дългоочакваният център Помпиду“ в Брюксел ще отвори врати през ноември 2026 г. Разположен в бивша автомобилна фабрика, KANAL ще се фокусира върху модерното и съвременното изкуство и архитектура.

Снимка: Getty Images / iStock

Храм Гунса

1300-годишният будистки храм Гунса в южнокорейския окръг Уйсонг бе напълно унищожен от горски пожар през март 2025 г. Заедно с още три близки храма той е в процес на реставрация, но засега няма ясен график за повторното му отваряне.

Гобленът от Байо

Серията тъкани от XI век, изобразяващи норманското завоевание на Англия, е сред най-добре запазените визуални исторически свидетелства в света. Музеят в град Байо, където се съхранява гобленът, затвори през август 2025 г. за мащабно обновяване и се очаква да отвори отново през 2027 г.

Къде в Европа да отпразнувате Нова година като крал и да не фалирате?

Реки на Америка в Уолт Дисни Уърлд

Disney продължава да трансформира парковете си, като зоната Rivers of America“, включваща остров Том Сойер и речния кораб Liberty Square, вече е затворена. Тя ще бъде заменена с нова тематична зона, вдъхновена от поредицата Колите“, част от най-голямото разширение в историята на Magic KingdomПочитателите на Том Сойер все още могат да посетят острова в Дисниленд в Калифорния и в Токио Дисниленд.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

