Местата, които няма да можете да посетите през 2026 г.

Много пътуващи вече плануват почивките си за 2026 година. За да не останете разочаровани е важно да знаете, кои обекти няма да посрещат туристи. Представяме ви всички забележителности, които ще бъдат затворени през 2026 г., а в някои случаи – вероятно и завинаги.
Основан в Лас Вегас, този музей е израз на любовта на Джесика Орек към миниатюрните предмети. Посетителите имаха възможност да разгледат уникалната ѝ колекция или дори да създадат собствена малка селекция от миниатюрни гумички и фигурки с размер около един инч. След като търговският център, в който се намираше музеят, бе определен за събаряне, Орек започна да организира турне на експонатите из САЩ. Физическото пространство вече не съществува и към момента не е ясно дали ще бъде намерен нов постоянен дом, пише CNN.
Парижкият Център „Помпиду“, отворил врати през 70-те години с революционната си архитектура „отвътре навън“, временно затваря за мащабна реновация. Целта е подобряване на достъпността, обновяване на пространствата и премахване на азбест. Очаква се музеят да отвори отново през 2030 г.
Добрата новина за почитателите на изкуството е, че дългоочакваният център „Помпиду“ в Брюксел ще отвори врати през ноември 2026 г. Разположен в бивша автомобилна фабрика, KANAL ще се фокусира върху модерното и съвременното изкуство и архитектура.
1300-годишният будистки храм Гунса в южнокорейския окръг Уйсонг бе напълно унищожен от горски пожар през март 2025 г. Заедно с още три близки храма той е в процес на реставрация, но засега няма ясен график за повторното му отваряне.
Серията тъкани от XI век, изобразяващи норманското завоевание на Англия, е сред най-добре запазените визуални исторически свидетелства в света. Музеят в град Байо, където се съхранява гобленът, затвори през август 2025 г. за мащабно обновяване и се очаква да отвори отново през 2027 г.
Disney продължава да трансформира парковете си, като зоната „Rivers of America“, включваща остров Том Сойер и речния кораб Liberty Square, вече е затворена. Тя ще бъде заменена с нова тематична зона, вдъхновена от поредицата „Колите“, част от най-голямото разширение в историята на Magic Kingdom. Почитателите на Том Сойер все още могат да посетят острова в Дисниленд в Калифорния и в Токио Дисниленд.
