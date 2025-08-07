MrBeast ще пресъздаде „Игрите на глада“ в реалния живот с награда от 1 млн. долара

Замисълът е в играта да участват 26 произволно подбрани участници

MrBeast обяви намерението си да пресъздаде „Игрите на глада“ в реалния живот под формата на игра. „Няма да убиваме хора“, пошегува се той в интервю за Today Show, подчертавайки, че планът е участниците да бъдат поставени на изолиран остров и да се състезават чрез лазерен таг – безопасна и игрова алтернатива на оригиналната идея на Сюзън Колинс. Този проект се заражда на фона на новоразпаления интерес към франчайза след издаването на книгата-предистория „Изгрев на жътвата“ и потвърждението от Lionsgate, че нов филм е в продукция.

Снимка: imdb.com

YouTuber-ът, прочут с мащабните си и скъпо финансирани видеа, споделя, че вижда потенциал „Игрите на глада“ да се превърнат в още едно реалити зрелище. Замисълът му е да включи 26 произволно подбрани участници, които да се съревновават за награда от 1 милион долара. Това може да се превърне в следващия хитов проект на MrBeast, след успеха на предишни формати, вдъхновени от популярни културни феномени, като "Squid Game" и „Шоколадовата фабрика на Уили Уонка“.

„Хората обичат, когато вдъхваме живот на измислени светове“, казва той, отбелязвайки ентусиазма на зрителите към тези креативни адаптации.

Покрай обявяването на новата идея, фенове не закъсняха с ентусиазираните си реакции. В платформата X (бивш Twitter) потребител написа: „Точно с такова съдържание трябва да се занимава Джими. Това ще бъде огромен успех“. Друг пък се пошегува, че с 25 години опит в професионален лазертаг би участвал с удоволствие. Интересът към проекта е очевиден, а MrBeast не крие, че мисли в дългосрочен план – намеквайки за създаване на още собствени телевизионни шоута в бъдеще.

Снимка: imdb.com

Не всичко обаче е блясък и аплодисменти. Скорошният проект на MrBeast – „Beast Games“ за Amazon – се оказа обект на съдебен иск от участници, които твърдят, че са били подложени на тежки условия по време на снимките. В иска се посочва, че на някои от тях им е било отказано основно медицинско обслужване, сън, храна и дори хигиена. Един от участниците, обозначен като „Участник 5“, заяви, че е влязъл в проекта с надежда и вдъхновение, но се е почувствал напълно обезценен. Искът обвинява продукцията в създаване на „враждебна среда“, довела до физически и психически травми.

Освен скандала със „Beast Games“, MrBeast предизвика и напрежение в Хърши, Пенсилвания, където рекламната му кампания за шоколадовата марка Feastables бе приета със смесени чувства. Камиони, брандирани с логото на неговата компания, преминаха през града, а тротоарите в центъра бяха облепени със стикери, провокирайки дискусии около етичността на подобни промоционални действия.

