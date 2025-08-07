1 USD
Блясък MrBeast ще пресъздаде „Игрите на глада“ в реалния живот с награда от 1 млн. долара

bTV Бизнес екип

Замисълът е в играта да участват 26 произволно подбрани участници

MrBeast обяви намерението си да пресъздаде „Игрите на глада“ в реалния живот под формата на игра. Няма да убиваме хора“, пошегува се той в интервю за Today Show, подчертавайки, че планът е участниците да бъдат поставени на изолиран остров и да се състезават чрез лазерен таг безопасна и игрова алтернатива на оригиналната идея на Сюзън Колинс. Този проект се заражда на фона на новоразпаления интерес към франчайза след издаването на книгата-предистория Изгрев на жътвата“ и потвърждението от Lionsgate, че нов филм е в продукция.

Снимка: imdb.com

YouTuber-ът, прочут с мащабните си и скъпо финансирани видеа, споделя, че вижда потенциал Игрите на глада“ да се превърнат в още едно реалити зрелище. Замисълът му е да включи 26 произволно подбрани участници, които да се съревновават за награда от 1 милион долара. Това може да се превърне в следващия хитов проект на MrBeast, след успеха на предишни формати, вдъхновени от популярни културни феномени, като "Squid Game" и Шоколадовата фабрика на Уили Уонка.

Ботушите на Дарт Вейдър и Денерис са български...от Пещера

Хората обичат, когато вдъхваме живот на измислени светове“, казва той, отбелязвайки ентусиазма на зрителите към тези креативни адаптации.

Покрай обявяването на новата идея, фенове не закъсняха с ентусиазираните си реакции. В платформата X (бивш Twitter) потребител написа: Точно с такова съдържание трябва да се занимава Джими. Това ще бъде огромен успех“. Друг пък се пошегува, че с 25 години опит в професионален лазертаг би участвал с удоволствие. Интересът към проекта е очевиден, а MrBeast не крие, че мисли в дългосрочен план намеквайки за създаване на още собствени телевизионни шоута в бъдеще.

Снимка: imdb.com

Не всичко обаче е блясък и аплодисменти. Скорошният проект на MrBeast – „Beast Gamesза Amazon се оказа обект на съдебен иск от участници, които твърдят, че са били подложени на тежки условия по време на снимките. В иска се посочва, че на някои от тях им е било отказано основно медицинско обслужване, сън, храна и дори хигиена. Един от участниците, обозначен като Участник 5“, заяви, че е влязъл в проекта с надежда и вдъхновение, но се е почувствал напълно обезценен. Искът обвинява продукцията в създаване на враждебна среда“, довела до физически и психически травми.

Рекламната кампания, която предизвика хиляди критики и вдигна акциите с 28%

Освен скандала със Beast Games“, MrBeast предизвика и напрежение в Хърши, Пенсилвания, където рекламната му кампания за шоколадовата марка Feastables бе приета със смесени чувства. Камиони, брандирани с логото на неговата компания, преминаха през града, а тротоарите в центъра бяха облепени със стикери, провокирайки дискусии около етичността на подобни промоционални действия.

