Най-скъпите коли, собственост на футболни звезди

Цените им са наистина впечатляващи

Най-добрите футболисти в света, притежават огромни суми в личните си сметки и могат да си позволят всичко, което си пожелаят. В техните гаражи се крият един от най-лъскавите и скъпи коли на планетата.

“Ferrari Monza SP2” на Златан Ибрахимович ($1.7 млн.)

През 2020 г. бившият футболист на Ювентус и Интер Златан Ибрахимович си подарява за 38-ия си рождения ден “Ferrari Monza SP2”. Участникът на световните първенства през 2002 и 2006 г. с Швеция прибира в своето владение една от близо 500-те такива коли, за които дава повече от $1.5 млн. Тя притежава двигател V12 с 810 к.с., което й дава възможност да вдигне до 100 км/ч за 2.9 секунди. Максималната й скорост надхвърля 300 км/ч.

Бившият камерунски футболист Самуел Ето`o също може да се поглези. Притежателят на 6 трофея от Шампионската лига с Барселона и Интер се наслаждава на удобствата на “Oston Martin One - 77”, който е закупил срещу $1.8 млн. Оказва се, че това е един от най-редките модели на марката, като от него има само още 76 такива. Под капака му се крие 7,3-литровият V-12 двигател, което осигурява на колата максимална скорост от 355 км/ч. Може да ускори от 0 до 97 км/ч за малко под 3.7 секунди. Това го превръща в най-бързия “Oston Martin” в историята.

Френският нападател Карим Бензема, който вече печели 830 000 паунда (б.а. - или $1.06 млн.) на седмица с Ал-Итихад в Саудитска Арабия, има впечатляваща колекция от луксозни автомобили. Неговото бижу определено е моделът “Bugatti Veyron Pur Sang”, който е един от само 5-те такива, произведени някога. С хромирано покритие, полиран алуминий и черна каросерия от въглеродни влакна, тази кола е оценена на над $1.92 млн.

"Ferrari 275 GTB” на Джон Тери ($2.2 млн.)

Легендата на Челси Джон Тери сбъдва детската си мечта, като има в своя автопарк няколко модела на “Ferrari”. Бившият защитник пази придобивките си в огромен гараж, в дома си в Съри (Югоизточна Англия). Джей Ти, както го наричат колегите и приятелите му, обича да се показва с “275 GTB”, като това се случва за първи път в социалната мрежа Instagram през 2015 г. Автомобилът може да качи до 100 км/ч за малко повече от шест секунди. Всичко това струва на носителя на 3 награди за Защитник на годината на УЕФА около $2.2. млн.

Хюн-Мин Сон не е типа мъже, отдали се на футбола, които бихме свързали с това, че пръскат много пари за скъпи коли. Дори и бившият играч на Тотнъм обаче не може да остане безразличен, когато става въпрос за “Ferrari Laferrari”. Фирмата произвежда само 499 автомобила от този модел, но един от тях отива за подбраните от Сон. Стойността му е $3 млн., като цветът му е черен, тъй като от бившия му клуб забраняват колата да е червена, заради съперничеството им с Арсенал.

Сайтът GiveMeSport съобщава, че бразилският футболист Неймар има в банковата си сметка състояние от над $350 млн. Една от звездите на играта с коженото кълбо в Бразилия и на местния Сантош се радва на доста скъпи притежания. Сред тях попада и моделът “Lamborghini Veneno” за $3.2 млн. Този екземпляр е само един от 13-те създадени такива и е задвижван от 6.5-литров V12 двигател. Може да достигне скорост от 355 км/ч.

Сред другите известни автомобили, които Неймар предпочита, са “Aston Martin Vulcan” и “Maserati MC12”. Всички те се изчисляват на $14 млн.

Определян за един от най-добрите нападатели на своето поколение, играчът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд определено се намира под светлините на прожекторите и не смята скоро да ги напуска. Със заплата от 525 000 паунда (б.а. - $672 000) на седмица, и над $34.5 млн. годишно, норвежецът има за какво да харчи и може да си позволи каквото си поиска. Неговият рядък “Mercedes AMG One” е способен да вдигне около 355 км/ч, и само един от 275 съществуващи такива коли. Смята се, че струва близо $3.5 млн.

“Bugatti La Voiture Noire” на Кристиано Роналдо ($15.3 млн.)

Носителят на 5 награди “Златна топка” Кристиано Роналдо определено знае как да се наслаждава на лукса. Португалската суперзвезда, която прибира възнаграждение от 172 млн. паунда (б.а. - или $220 млн.) като част от саудитския гигант Ал Насър, има невероятен подбор от луксозни коли, който е оценен на около $24.3 млн. Това е приблизително заплатата му за шест седмици. В гаража си бившият футболист на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед има и модел “Bugatti La Voiture Noire”. Създадена през 2019 г., това е най-рядката кола от този бранд. Според запознати е купена от Кристиано Роналдо за повече от $15 млн.

Играчът с най-много трофеи с отборите, за които е играл, в историята на професионал футбол е любимецът на Аржентина Лионел Меси. Световният шампион с “гаучосите” през 2022 г. от първенството в Катар се радва на доста скъпи придобивки, сред които и това “Ferrari 335 S Spider Scaglietti”. Любопитен факт е, че Лионел Меси се е сдобил с него след търг в Париж през 2016 г., в който участва и Кристиано Роналдо. Наддаването за него започва от $21.7 млн., но в крайна сметка сумата достига до $32 млн., с което се превръща в най-скъпата кола, притежавана от футболист. Автомобилът е само един от четирите такива, произведени през 50-те години на миналия век. Всеки един от тях е задвижван от 4.0-литров V12 двигател, с максимална скорост от 299 км/ч.

