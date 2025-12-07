Най-добрите туристически села в света, които да посетите през 2026 г.

Вижте пълния списък

В някои от най-посещаваните ваканционни дестинации в света отношението към туризма е изпълнено с недоволство и разочарование. Но в най-добрите туристически села в света, 52 от които току-що бяха обявени за 2025 г. от ООН по туризъм, общностите използват туризма за добро.

2025 г. бележи петата година, в която ООН насочва вниманието към селските общности по света, работещи за устойчиво възприемане на туризма. Селата, кандидатствали за включване, бяха оценени по девет различни области, включително инфраструктура и свързаност, културни и природни ресурси и екологична устойчивост, пише Time out.

Селцата, добавени към списъка тази година, довеждат общия брой на селските общности до 319. Още 20 бяха добавени към „Програмата за надграждане“, която подкрепя „села с висок потенциал по пътя им към отговаряне на критериите за признаване“.

Сред открояващите се са Антонио Прадо, община в Бразилия, известна с непоколебимото си запазване на италианската култура; Асука, село в префектура Нара в Япония, известно с характерните си терасовидни хълмове, и Акяка, невероятно красиво и забележително непокътнато място в провинция Мугла, Турция.

„Нашите най-добри туристически села за 2025 г. подчертават общности, които работят за опазване на културното си наследство, запазване на природните си ресурси и създаване на икономически възможности чрез туризъм“, каза генералният секретар на ООН по туризма Зураб Пололикашвили.

Това са 52-те най-добри туристически села на ООН за 2025 г.

Карлос Пелегрини, Аржентина

Маймара, Аржентина

Хиналиг, Азербайджан

Крупа на Врбасу, Босна и Херцеговина

Антонио Прадо, Бразилия

Диганг, Китай

Dongluo, Китай

Хуанганг, Китай

Джикай, Китай

Мурильо, Колумбия

Кащелир Лабинци, Хърватия

Пакто, Еквадор

Пон-Кроа, Франция

Flößerstadt Schiltach, Германия

Marktgemeinde Bad Hindelang, Германия

Aldea San Cristóbal El Alto, Гватемала

Hosszúhetény, Унгария

Морахалом, Унгария

Пемутеран, Индонезия

Канделус, Иран

Шафиабад, Иран

Сохейли, Иран

Неот Семадар, Израел

Аркуа Петрарка, Италия

Асоло, Италия

Белано, Италия

Асука, Япония

Коясан, Япония

Шодошима, Япония

Тоношо, Япония

Северен Азрак, Йордания

Плателияй, Литва

Шамарел, Мавриций

Гранд Ривър Югоизток, Мавриций

Лорига, Португалия

Мертола, Португалия

Вила Ногейра де Азейтао, Португалия

Блед, Словения

Село Муджу, Южна Корея

Янгсури, Южна Корея

Агаете, Испания

Ескарай, Испания

Валендас, Швейцария

Акяка, Турция

Anıtlı, Турция

Барбарос, Турция

Kale Üçağız, Турция

Колочава, Украйна

Синевирска поляна, Украйна

Масфут, Обединени арабски емирства

Lô Lô Chải, Виетнам

Базирано в общността туристическо селище Quynh Son, Виетнам

