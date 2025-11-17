Европейска държава ще инвестира 55 млн. евро в паркове

В проектите са предвидени пешеходни и велосипедни алеи

Кипър ще инвестира 55 млн. евро в изграждане и обновяване на паркове, съобщиха от Министерството на финансите. Финансирането идва от европейски фондове и е част от инициативите за зелено развитие и повишаване на качеството на живот на гражданите, предава БНР.

Снимка: iStock

В проектите са предвидени пешеходни и велосипедни алеи, модерни детски площадки, зелени площи и ботанически градини, както и удобни зони за пикник и разнообразни активности на открито. Те ще се реализират чрез европейската програма за сближаване „Талия 2021–2027“.

Министерството на финансите подчертава, че парковете представляват ключова стъпка към устойчивото развитие, създаването на безопасни и функционални обществени пространства, опазването на околната среда и насърчаването на социалното сближаване. До момента 10 парка са вече изградени или са в процес на реализация със съфинансиране от Европейския съюз, държавния бюджет и местните власти.

Най-големият проект досега е реконструкцията на стар район в центъра на Никозия, приключила тази година, с общ бюджет над 27 млн. евро. Превърнат в зелена зона, районът вече предлага открит амфитеатър и разнообразна инфраструктура за социални, културни и развлекателни събития. В началото на следващата година се очаква завършването на друг значим проект в Ларнака на стойност почти 7 млн. евро.

