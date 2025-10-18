Каква е модата при пътуванията?

Вече сме октомври, което означава, че освен ако нямате достатъчно късмет да резервирате ранна зимна ваканция, следващото ви пътуване вероятно ще бъде през 2026 г. Ако започвате да търсите ваканционни дестинации, защо не помислите за място за пътуване?

В случай, че не сте наясно, модата при пътуването е „да се посещават дестинации, вдъхновени от телевизионни предавания и филми“, според уебсайта за пътувания Expedia. Ето защо Нотинг Хил е туристически капан, откакто Хю Гранд и Джулия Робъртс оставиха своя отпечатък върху него.

Expedia е направила цялото проучване за топ местата и е съставила списък с най-горещите снимачни площадки през 2026 г.

Йоркшир е топ дестинацията за любителите на снимачната площадка през следващата година. Това е мястото, където се снимат както дългоочакваната адаптация на „Брулени хълмове“ от Емералд Фенел с участието на Марго Роби и Джейкъб Елорди, така и финалният филм за „Абатство Даунтън“, който вече е на пазара, пише Time out.

За нещо малко по-топло, Пелопонес в Южна Гърция ще се появи на големия екран в „Одисеята“ на Кристофър Нолан следващото лято. Мат Деймън, Том Холанд, Ан Хатауей и Зендая ще участват в гръцкия епос.

След това са романтичните комедии – „Последното убежище“ и „Хора, които срещаме на почивка“, чието действие се развива (наред с други места) съответно в Хърватия и Филипините.

Ето избора на Expedia за най-добрите дестинации за пътуване през 2026 г. и поп културните хитове, от които са вдъхновени:

Wuthering Heights и Downton Abbey: Йоркшир, Великобритания

Jay Kelly: Тоскана, Италия

Moana: Самоа, Полинезия

People We Meet on Vacation: Далматинско крайбрежие, Хърватия

The Odyssey: Пелопонес, Гърция

Nobody Wants This: Лос Анджелис, САЩ

Avatar Fire & Ash: Уелингтън, Нова Зеландия

The Last Resort: Палаван, Филипини

