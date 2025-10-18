Колко нервни са инвеститорите относно фондовия пазар?

Седмица на нови сътресения и стари тревоги

Всяка седмица изглежда, че американските финансови пазари са обзети от нов пристъп на страх. Последният епизод дойде от банковия сектор, след като два регионални кредитора предупредиха, че ще отчетат загуби заради предполагаеми измами.

Това предизвика нова вълна от безпокойство, която дойде само дни след напрежението между САЩ и Китай – този път свързано с митата, модерните технологии и достъпа до редкоземни елементи, съобщава BBC.

Банкови тревоги и фалити

Снимка: Reuters

Фалитите на доставчика на авточасти First Brands и кредитора за високорискови автомобили Tricolor в края на септември подействаха като искра, която засили нервността на инвеститорите.

През последния месец американските акции, които се възстановяваха след спада от пролетта, отново отчетоха понижение. Въпреки това, спадът от около 3% в най-стръмния момент остава в рамките на нормалното пазарно поведение.

Основните индекси все още показват стабилни печалби от началото на годината – S&P 500 се е повишил с около 13%, което е под нивата от 2024 г., но все пак впечатляващо.

„Пазарът се представи изненадващо добре досега тази година, воден от подобрения в корпоративните печалби и ентусиазма около изкуствения интелект“, коментира Сам Стовал, главен инвестиционен стратег в CFRA Research.

Прекалено високи оценки и страх от AI балон

Снимка: iStock

Иронично, именно устойчивостта на фондовия пазар поражда част от настоящите страхове.

Когато се сравнят с корпоративните печалби, цените на акциите в САЩ изглеждат прекалено високи.

Освен това, възходът на изкуствения интелект продължава да създава усещане за пазарен балон. Анализаторите признават, че все още се опитват да разберат как огромните инвестиции на технологичните гиганти се вписват в реалната икономическа стойност.

Английската банка наскоро предупреди за „разтегнати оценки“ и риск от „рязка корекция“, а подобни предупреждения дойдоха и от JP Morgan Chase и Федералния резерв.

Дори Международният валутен фонд (МВФ) заяви тази седмица, че „пазарите изглеждат самодоволни“, изтъквайки рискове като геополитическото напрежение, търговските конфликти и нарастващата държавна задлъжнялост.

Песимизъм или предпазлив оптимизъм?

Снимка: iStock

Според Джеймс Райли, старши икономист в Capital Economics, последните спадове, свързани с регионалните банки, показват, че инвеститорите остават бдителни към риска и реагират бързо, когато има несигурност.

В същото време краткотрайният характер на спадовете показва, че пазарът все още има увереност и способност да се възстановява.

Някои анализатори, като тези от Goldman Sachs и Wells Fargo, дори повишиха прогнозите си за края на годината.

Дейвид Лефковиц от UBS Global Wealth Management очаква S&P 500 да достигне около 6900 пункта – с около 4% повече от сегашните нива.

Той подчерта, че въпреки проблемите в банковия сектор, случаите на измами изглеждат изолирани, а общата финансова стабилност остава добра.

„Не казвам, че сме в балон. Не казвам, че не сме. Въпросът е какво ще предизвика спад“, коментира Лефковиц. „Нещата обикновено не се влошават спонтанно.“

Какво следва?

Според Сам Стовал, типичният бичи пазар (период на растящи акции) трае около четири години и половина.

Днешното рали, казва той, е „нежелано“ – на фона на нестабилна инфлация, политическа несигурност във Вашингтон и усилията на администрацията на Доналд Тръмп да влияе върху Федералния резерв.

„Корекциите и мечите пазари не са отменени“, добавя Стовал. „Те може просто да бъдат забавени.“

