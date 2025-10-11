Недооценената европейска държава е обявена за най-приятелската на континента

Ето кои са ТОП 10

Според наградите „Избор на читателите“ на списание Condé Nast Traveller за 2025 г., една често пренебрегвана страна официално е обявена за най-приятелската в Европа.

Читатели от цял ​​свят споделиха своя опит, а изненадващият победител е Естония , съобщава Time Out .

Естония победител

Малката балтийска нация, известна с приказните си гори, дивите плажове и сауните край езерата, е надминала европейските тежка категория и е заела първото място.

Столицата му, Талин, е град в пастелни цветове с калдъръмени улички, средновековни стени и скрити дворове, включен в списъка на ЮНЕСКО. През деня се усеща като приказка, но през нощта се превръща в оживена смесица от барове с музика на живо, кръчми и кафенета, сервиращи местна крафт бира. Въздухът може да е свеж, но енергията на Естония е всичко друго, но не и студена.

Ирландия е на второ място, където доброто настроение е практически национален спорт. Просто седнете в кръчма в Голуей и скоро ще си поговорите с местните. На островите Аран, приятелски настроени екскурзоводи разказват истории, по-стари от древните руини, докато в Бъндоран, известен със своите вълни и сърфисти, всички се познават по залез слънце.

Третото място отиде при Португалия, страна, чиито хора са толкова жизнерадостни, колкото и времето. В Порто можете да се нахраните с огромен сандвич с португалско сирене с гледка към реката.

Най-приятелските страни в Европа според списание Condé Nast Traveller:

Естония Ирландия Португалия Исландия Турция Гърция Италия Австрия Испания Кипър

