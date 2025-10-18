Бернар Арно забогатя с 19 млрд. долара за ден

Богатството на Арно вече достига 192 млрд. долара

Състоянието на 76-годишния френски бизнесмен Бернар Арно, един от най-богатите хора в света, нарасна с близо 19 млрд. долара само за един ден. Причината е рязък ръст в акциите на неговия луксозен конгломерат LVMH, който притежава марки като Louis Vuitton, Dior, Dom Pérignon и Bulgari, след публикуването на по-добри от очакваните финансови резултати за второто тримесечие, съобщи Euronews.

Според данни на Bloomberg Billionaires Index, богатството на Арно вече достига 192 млрд. долара, което представлява 12% увеличение само за ден. По изчисления на Forbes, нетното му състояние възлиза на 181,8 млрд. долара, което го нарежда на седмо място в света и го прави най-богатия човек извън Съединените щати.

Ръстът в акциите на LVMH идва на фона на силни продажби и възстановяване на търсенето в Китай, което подсказва за стабилизиране на пазара на луксозни стоки след по-слабата 2024 г. Компанията съобщи, че през първите девет месеца на годината азиатските пазари – с изключение на Япония – са показали забележимо подобрение спрямо същия период година по-рано.

След покачването в сряда пазарната капитализация на LVMH достигна почти 300 млрд. долара, което я прави втората най-скъпа публична компания в Европа – след холандския производител на чипове ASML.

На фона на политическите сътресения във Франция, Арно привлече внимание и с критиките си към икономиста Габриел Зукман, който настоява за по-високи данъци за богатите. Междувременно страната се изправя пред бюджетен дефицит от 5,8% от БВП за 2024 г. и държавен дълг, достигнал 113% от БВП – едно от най-високите нива в ЕС.

