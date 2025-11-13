Най-дългото спиране на работата на правителството на САЩ приключи - колко загуби страната?

Очаква се част от загубите да бъде възстановени през следващите месеци

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа законопроект, с който се слага край на най-дългото спиране на работата на правителството в историята на САЩ. Това стана часове, след като Камарата на представителите гласува за рестартиране на прекъснатата хранителна помощ, заплащане на стотици хиляди федерални служители и съживяване на осакатената система за контрол на въздушното движение, съобщава Reuters.

Контролираната от републиканците камара прие пакета с 222 гласа "За" и 209 "Против", като като шестима демократи подкрепиха законопроекта.

Подписът на Тръмп под законопроекта, който беше одобрен и от Сената по-рано през седмицата, ще върне на работа федералните служители, останали без работа през 43-дневното спиране на дейността на правителството и федералните агенции, въпреки че не е ясно колко бързо ще се възобновят цялостните държавни услуги и операции.

"Никога не можем да позволим това да се случи отново", каза Тръмп в Овалния кабинет по време на късна вечерна церемония по подписването, която той използва, за да критикува демократите, отбелязвайки, че "това не е начин да се управлява държава".

Според него, затварянето е струвало на страната 1,5 трилиона долара, като той обяви, че "федералното правителство вече ще поеме нормално своите операции".

Споразумението удължава финансирането до 30 януари, оставяйки федералното правителство на път да продължи да добавя около 1,8 трлн. долара годишно към дълга си от 38 трлн. долара.

Възобновяването на работата на федералните власти дава известна надежда, че услугите, които са от решаващо значение за въздушния транспорт, ще имат известно време, за да се възстановят с оглед на предстоящата солидна вълна от пътувания за Деня на благодарността само след две седмици, предаде БНР. Възстановяването на хранителните помощи помощи за милиони семейства може също да освободи място в домакинските бюджети за разходи с оглед на навлизането в сезона на предколедните покупки.

Това означава и възстановяване през следващите дни на потока от данни за американската икономика от ключови статистически агенции. Липсата на данни остави инвеститорите, политиците и домакинствата до голяма степен в неведение за състоянието на пазара на труда, траекторията на инфлацията и темповете на потребителските разходи и икономическия растеж като цяло.

Някои пропуски в данните обаче вероятно ще бъдат постоянни, като Белият дом заяви, че докладите за заетостта и индекса на потребителските цени, обхващащи месец октомври, могат никога да не бъдат публикувани.

Според оценките на много икономисти, спирането на работата на правителството е намалило брутния вътрешен продукт с повече от една десета от процентния пункт през всяка от приблизително шестте седмици на прекъсването, въпреки че се очаква по-голямата част от тази загуба да бъде възстановена през следващите месеци.

