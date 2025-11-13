Две нови марки коли стъпват на българския пазар през декември

Ето кои са те

Автомобилните марки OMODA и JAECOO, част от портфолиото на Genius Automotive Europe, ще направят официалния си дебют на българския пазар на 3 декември. България е третият пазар в региона след Унгария и Румъния, където компанията разширява дейността си в рамките на европейската си експанзия.

Двете марки стъпиха в Европа през 2024 г. с дебют в Испания и за по-малко от година и половина изградиха над 300 дилърства в осем държави, като реализираха повече от 50 000 продажби, пише Auto Press. Плановете на компанията предвиждат навлизане и на пазарите в Германия, Франция и Португалия до края на 2025 г. Целта е достигане на 80% покритие на европейския пазар през следващата година и пълно присъствие до 2026 г.

Майката компания на двете марки отчете през юли 2025 г. над пет милиона изнесени автомобила, с което стана първият китайски производител, преминал този праг. Същата година тя се изкачи до 233-то място в класацията Fortune Global 500 с приходи от близо 60 милиарда долара.

В България ще бъдат представени моделите OMODA 5 и OMODA 5 EV.

OMODA 5 е компактен кросоувър с два 12,3-инчови екрана и системи за подпомагане на водача. Моделът има оценка от пет звезди по Euro NCAP и използва 1.6 TGDI двигател със 7-степенна трансмисия с двоен съединител.

Електрическата версия OMODA 5 EV предлага пробег до 450 километра по WLTP и може да се зарежда до 80% за 28 минути. В по-късен етап ще се появят и хибридните варианти OMODA 7 SHS и OMODA 9 SHS, като последният ще бъде флагман на гамата.

Марка JAECOO е насочена към SUV сегмента. Plug-in хибридният JAECOO 7 SHS осигурява електрически пробег до 120 километра. Бензиновата версия JAECOO 7 Petrol комбинира 1.6 TGDI двигател, 7-степенна DCT трансмисия и интелигентно задвижване на всички колела, разработено от BorgWarner. В по-късен етап ще бъде добавен и моделът JAECOO 5, предназначен за семейна и ежедневна употреба.

Всички автомобили на OMODA и JAECOO ще се предлагат с 7-годишна или пробег до 150 000 км, както и с 8 години или 160 000 километра покритие за високоволтовите батерии и електрическите двигатели.

