Най-дългият градски ескалатор в света: Дължината му стига 905 метра

Новата система позволява на местните жители да пътуват по-бързо до работа

Хората от окръг Ушан, Китай, отдавна са изправени пред сурова реалност. За да отидат на работа, да посетят семейството си или просто да купят хранителни продукти, те трябва да прекарат един час в навигиране по стръмни склонове и тесни, криволичещи пътища.

Но сега жителите могат лесно да се придвижват в района благодарение на нов ескалатор, за който се твърди, че е най-дългият асансьор от този вид в града.

Ескалаторът официално отвори врати в планинския район Ушан в Чунцин на 17 февруари 2026 г. - сред яркочервени фенери и драконови танци за китайската Нова година. Този мащабен проект превърна изморителното едночасово изкачване на планината в спокойно 20-минутно шофиране, което направи живота много по-добър за местните жители и по-лесен за туристите, съобщава Interestinge Engineering.

Това, което го прави уникален, е неговият планински дизайн, използващ изискана комбинация от лифтове и туристически пътеки, които следват естествения пейзаж, а не се изкачват право нагоре по скалата.

Дизайнът не е като типичен ескалатор в мол

Построена по вертикалната ос на булеварда, тази транзитна система с дължина 905 метра се издига на впечатляващите 242,14 метра - приблизително височината на 80-етажен небостъргач.

Системата представлява сложна мрежа от машини, която се увива около гръбнака на планината. Състои се от 21 ескалатора, 8 асансьора, 4 движещи се пътеки и серия от пешеходни мостове.

Изградена да издържи на стръмния терен и суровите метеорологични условия на Чунцин, тази уникална система е специално проектирана да се справи с интензивния местен пешеходен трафик.

Освен това следва естествените контури на планината, запазвайки красивата гледка към дефилето Ву и язовир „Трите клисури“ за местните жители и туристите. Цялата система има прозрачни стъклени фасади.

По време на текущата пробна фаза пътниците могат да се качат на ескалаторите само за 3 юана (40 цента), докато служителите следят работата им, за да определят постоянна цена.

Свързване на различни услуги

Чунцин, известен още като Планинския град, е един от най-визуално впечатляващите и географски сложни градове в Китай. Известен е с изключителната си вертикалност. Тъй като е построен върху стръмни скали и планини, градът не функционира върху равна повърхност.

Влаковете преминават през жилищни сгради и метростанции, които са по-дълбоки от някои бункери. Монорелсовата система на града е известна с това, че преминава директно през 19-етажна жилищна сграда на гара Лизиба.

Ескалаторът обаче постави нов висок стандарт. Според съобщенията, той официално е детронирал емблематичния ескалатор Crown в града, превръщайки се в най-дългата система за ескалатори на открито.

Тази масивна вертикална транзитна система служи като гръбнак с висок капацитет на града, свързвайки крайбрежните пътища директно с основни обществени услуги като музеи, болници и училища.

Чрез интегрирането на различни видове транспорт в единна триизмерна мрежа, тя преодолява екстремната топография на града, създавайки връзка между преди това изолирани квартали.

Жителите на района на Гаотонг вече не е нужно да се ориентират по опасни, тесни пътища или стръмни склонове, за да вършат поръчки или да стигнат до работа. С приключването на пробния процес, длъжностните лица ще анализират данните за производителността, за да определят окончателната цена. Засега жителите на Ушан просто се наслаждават на гледката и на факта, че вече не е нужно да се поят, за да я видят.

