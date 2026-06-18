Най-дългият директен полет в света ще започне през 2027 г.

В момента най-дългият редовен директен пътнически полет в света е между Сингапур и Ню Йор

Qantas официално потвърди, че маршрутът Сидни–Лондон ще бъде първият по дългоочаквания „Проект Изгрев“, като най-дългият директен пътнически полет в света ще стартира през октомври 2027 г. Полетът ще покрива над 16 000 километра и за първи път ще свърже двата града без междинно кацане, предава Еuronews.

Австралийският превозвач представи и първия си специално модифициран самолет Airbus A350-1000ULR, който ще изпълнява маршрута. Очаква се продължителността на полета между Сидни и Лондон да бъде между 19 и 22 часа. В бъдеще проектът ще разшири директните връзки от източното крайбрежие на Австралия и към други международни дестинации, като следващият потвърден маршрут е Сидни–Ню Йорк.

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Главният изпълнителен директор на Qantas Group Ванеса Хъдсън заяви, че компанията винаги е вярвала, че географската отдалеченост на Австралия не трябва да бъде пречка за свързаността със света. Тя подчерта, че това е най-значимата стъпка в 105-годишната история на авиокомпанията. По думите ѝ, когато през 1947 г. е изпълнен първият полет по т.нар. „Кенгуру маршрут“ до Лондон, са били необходими седем междинни спирания, докато днес технологията позволява пътуването да се осъществи без нито едно.

В момента най-дългият редовен директен пътнически полет в света е този на Singapore Airlines между Сингапур и Ню Йорк, който изминава 15 349 километра за малко под 19 часа. Съществена разлика обаче е, че по този маршрут не се предлагат места в икономична класа. За сравнение, специално конфигурираният самолет на Qantas ще превозва общо 238 пътници, включително 140 в икономична класа, въпреки че стандартният Airbus A350-1000 може да побере до 480 души.

В момента най-дългият директен полет, достъпен за пътници в икономична класа, също се изпълнява от Qantas – между Лондон и Пърт в Западна Австралия. Той покрива 14 499 километра и продължава между 16 и 18 часа. Новият A350-1000ULR е разработен специално от Airbus за Project Sunrise и разполага с допълнителен резервоар за 20 000 литра гориво, което му позволява да лети повече от 16 000 километра без прекъсване в продължение на до 22 часа.

Qantas ще получи общо 12 такива самолета, като всеки ще бъде оборудван с 238 места, разпределени в четири различни класи. Междувременно вторият самолет от новата серия вече преминава осемседмична програма за изпитания и сертифициране, след като извърши първия си полет по-рано този месец.