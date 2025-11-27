Случаят ІКЕА и защо шведите не успяха да завладет японския пазар

Как се променят потребителските навици?

Въпреки глобалната си експанзия и огромна популярност в десетки държави, IKEA продължава да се сблъсква с непреодолими препятствия на японския пазар – повече от половин век след първия си опит да стъпи там.

В епоха, в която онлайн търговията нараства с впечатляващи темпове, японските потребители остават силно привързани към традиционните магазини. Оказва се, че физическото пространство и преживяването в него са ключови за финалния избор при покупка – особеност, която не работи в полза на модела на IKEA. Това става ясно от данни, представени от проф. Васил Живков, председател на БКДМП, по време на ежегодния форум на сектора в Боровец.

Предизвикателствата на малките жилища

Допълнително предизвикателство представляват особеностите на жилищата в страната. Японските домове са значително по-малки в сравнение с тези в Европа, което налага корекции в размерите на продуктите. За ИКЕА това се оказва сериозна бариера. Още от 1974 г. компанията прави опити да се наложи на японския пазар, но стандартните мебели, създадени за по-широки пространства, трудно се вписват в компактните градски жилища.

Същевременно Япония бележи устойчив ръст в търсенето на многофункционален и компактен дизайн – сфера, в която местните производители водят. Но може би още по-голяма спънка за шведския бранд е културата на обслужване. В страна, където клиентите очакват персонално внимание, доставка до дома и монтаж, концепцията за самообслужване – клиентът сам да вземе стоката, да я транспортира и сглоби – остава непривична и често неприемлива.

Новото поколение и промяната

Снимка: IKEA

Все пак през последните 3–4 години в големите градове се наблюдава промяна. Поколението Z, родено след 2000 г., все по-често използва онлайн канали за пазаруване и проявява интерес към мебели от типа „направи си сам“. Финансовата стагнация също променя потребителските навици – все повече японци възприемат идеи като наемане на мебели, за да поддържат по-ниски разходи.

Дали тази промяна ще позволи на IKEA да направи пробив, предстои да се види. Но е ясно, че японският пазар изисква адаптация, търпение и дълбоко разбиране на локалните навици – дори за гигант в световната търговия.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN