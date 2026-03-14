Най-дългият директен полет ще продължи 22 часа: Пътниците ще видят изгрева два пъти

Следващата година австралийската авиокомпания Qantas ще стартира двата най-дълги директни търговски полета в света: от Сидни до Лондон и от Сидни до Ню Йорк, съобщава Daily Mail.

Говорим за полети, които надвишават разстоянието от 17 010 километра, т.е. 16 250 километра за приблизително 22 часа. Тъй като няма да има прекачвания между Сидни и тези две дестинации, обичайното пътуване със самолет ще бъде съкратено с около четири часа.

Такива дълги директни полети са възможни благодарение на модификациите на самолета Airbus A350-1000ULR, които Qantas ще използва за превоз по тези маршрути, като те трябва да бъдат доставени до края на тази година. Самолетите са оборудвани с двигатели Rolls-Royce Trent и допълнителен резервоар за гориво, който им позволява да летят на по-дълги разстояния.

Пътниците по директните маршрути на Qantas Сидни-Лондон и Сидни-Ню Йорк ще видят изгрева два пъти, което им е спечелило прякора „Проект Изгрев“. Пътуващите ще видят първия изгрев някъде над Азия или Близкия изток, а втория - по-близо до Европа или Северна Америка.

Самолетът ще разполага с места за 238 пътници, разпределени в 6 луксозни кабини от първа класа, 52 бизнес кабини, 40 места в премиум икономична класа и 140 места в икономична класа. Всички места ще разполагат с високоскоростен Wi-Fi без допълнително заплащане.

При тези дълги директни полети Qantas ще въведе и специални уелнес зони със здравословни напитки и леки ястия, както и специално проектирано осветление, което ще бъде адаптирано към циркадния ритъм на пътниците. Ще бъде осигурено и място за разтягане и леки упражнения, за да се улесни издържането на дългия полет от страна на пътниците.

Първите ултра дълги търговски полети са планирани за началото на 2027 г. Запознати твърдят, че тези линии ще променят начина, по който пътуваме по въздух, и че изключително дългите директни полети ще станат обичайна практика.

