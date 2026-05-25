Бащата на най-известните магазини за хранителни стоки почина: Кой е Тошифуми Сузуки?

Групата вече има над 85 000 магазина по целия свят, като около една четвърт от тях са в Япония

Тошифуми Сузуки, основателят на Seven-Eleven Japan и широко смятан за бащата на японската индустрия за магазини за хранителни стоки, почина от сърдечна недостатъчност на 18 май, съобщава Seven & i Holdings, цитирано от Reuters.

Роден в Нагано през 1932 г., Сузуки се присъединява към търговеца на дребно Ito-Yokado през 1963 г., след като работи в търговец на едро на книги. Противопоставяйки се на скептицизма по това време, Сузуки си партнира със Southland Corp, американския оператор на 7-Eleven, за да стартира Seven-Eleven Japan през 1973 г., откривайки първия магазин в Токио на следващата година.

Той е пионер в революционната практика за използване на данни при управлението и оптимизацията на инвентара. Създава бизнес модел, фокусиран върху готови за консумация храни и продукти с бърза обработка, като по този начин допринася малките магазини за удобство да се превърнат в гръбнака на търговската мрежа в Япония.

Сузуки също така ръководи успешното преструктуриране и спасяване на американската компания майка Southland в началото на 90-те години, след като тя обявява фалит заради огромни дългове, натрупани вследствие на изкупуване с ливъридж.

През 2005 г. той основава Seven & i Holdings и оглавява разширяването ѝ в мощен конгломерат в сектора на търговията на дребно. Запален читател и уважаван бизнес лидер, Сузуки се оттегля от поста председател през 2016 г. след управленски спорове, но остава влиятелна фигура в японската търговия на дребно до края на живота си.