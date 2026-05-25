Петролът се срина с над 5% заради надежди за сделка между САЩ и Иран

Цената на северноморския петрол Брент спадна до 98,22 долара за барел

Петролните цени се сринаха с повече от пет процента в ранната азиатска търговия в понеделник на фона на нарасналите очаквания за сключване на американско-иранска сделка за прекратяване на близкоизточната война. Спадът настъпи въпреки коментарите на президента Доналд Тръмп, омаловажаващи непосредствеността на евентуално споразумение, предаде БГНЕС.

Към около 23:00 ч. по Гринуич в неделя цената на северноморския петрол Брент спадна с 5,1 процента до 98,22 долара за барел, а Западнотексанският междинен (WTI) - с 5,2 процента до 91,57 долара за барел.

