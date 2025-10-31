Над 60 000 малки предприятия в САЩ губят около 3 млрд. долара седмично - ето защо

Най-много засегнати държавни изпълнители са в Мериленд и Вирджиния

Предприятията, които сключват договори с федералното правителство, са загубили 12 милиарда долара през първите четири седмици от спирането на работата на правителството, според доклад на Търговската камара на САЩ, публикуван в четвъртък и цитиран от CNBC.

Докладът, който Камарата изпраща на членовете на Конгреса, показва, че 65 500 малки предприятия в Съединените щати губят около 3 млрд. долара седмично от спирането на работата на правителството.



Сред компаниите, засегнати от спирането на работата на правителството, са доставчици на високотехнологични машини, офис консумативи и услуги за озеленяване, сочи доклад, цитиран от CNBC преди публичното му публикуване.

Според него Мериленд и Вирджиния имат най-много държавни изпълнители, изложени на риск от спирането на работата на правителството, предаде БНР.



Но други щати, включително Алабама, Калифорния, Флорида и Тексас, също имат значителен брой компании, които са отчели спад на приходите от договори, откакто започна затварянето (shutdown) на 1 октомври.



"За много от тези малки предприятия федералните договори представляват значителна част от общите им приходи“, посочва Нийл Брадли, изпълнителен вицепрезидент и главен политически директор в Търговската камара, в писмо, приложено към доклада.



Брадли отбеляза, че въпреки че федералните служители имат право на заплащане със задна дата, съгласно закона, когато се върнат на работа след подновяване на работата на федералните власти, изпълнителите нямат такава правна защита.



Той призова Конгреса да приеме законопроект за краткосрочни разходи, за да отвори отново правителството.



"Също така призоваваме Конгреса да обмисли начини да помогне за оздравяването на федералните изпълнители, особено на изпълнителите от малкия бизнес", написа той.

Възложеният от републиканците законопроект на Камарата на представителите за временно финансиране на правителството е гласуван 13 пъти в Сената. Но всеки път законопроектът не успява да да събере необходимите 60 гласа, тъй като демократите се надяват на споразумение за удължаване на подобрените данъчни облекчения за премии по Закона за достъпни здравни грижи, които трябва да приключат тази година.



Част от загубеното финансиране за изпълнителите се очаква да бъде компенсирано, след като правителството отвори отново, сочи доклад на Бюджетната служба на Конгреса.



Но същият доклад е изчислил, че затварянето досега ще доведе до загуба на най-малко 7 милиарда долара брутен вътрешен продукт поради освободените от работа федерални служители, работещи по-малко седмици.



Директорът на Бюджетната комисия на Камарата на представителите Филип Суейгъл е заявил в писмо до председателя на Бюджетната комисия на Камарата на представителите Джоди Арингтън, републиканец от Тексас, че шестседмично спиране на работата на икономиката ще струва 11 милиарда долара, а осемседмично - 14 милиарда долара.

