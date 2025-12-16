Попитахме ChatGPT и Gemini как да намерим най-евтините коледни подаръци

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Хората все по-често се обръщат към инструменти с изкуствен интелект, от Copilot до ChatGPT на OpenAI и Gemini на Google, за помощ с идеи за подаръци и за сравняване на цени, което има значение както за търсачите на изгодни оферти, така и за търговците на дребно, пише BBC.
Въпреки че няма много данни за разходите, пряко свързани с изкуствения интелект, Salesforce заяви, че се очаква изкуственият интелект да генерира 21% от всички поръчки за празници в световен мащаб, което ще доведе до общо продажби в размер на 263 милиарда долара.
Ние самите решихме да се обърнем към изкуствения интелект. Избрахме да попитаме ChatGPT и Gemini да ни дадат съвети за евтини подаръци. Промпта, който използвахме и за двете платформи за изкуствен интелект е: „Дай ми идея за евтини коледни подаръци“
Най-важното е да съобразиш подаръка с интересите на човека и да му отделиш внимание, не непременно да харчиш много пари. Коледният дух е в малките жестове!
Направи си сам (DIY) Подаръци
Това са подаръци, които носят много личен дух и често струват само материалите:
Ръчно изработени козметични продукти:
Декорации:
Практични и Дребни Подаръци
Тези предмети са полезни и често могат да бъдат намерени на добри цени:
Преживявания и Жестове (с нулева или минимална цена)
Понякога най-добрият подарък не е предмет, а жест или обещание:
"Купони" за услуги:
Ръчно написана картичка или писмо (изразяване на благодарност и мили чувства).
Плейлист с песни, специално подбрани за получателя.
Организиране на филмова вечер (с пуканки и филми, подбрани от вас).
Съвет за пазаруване:
Разгледайте магазини като книжарници (за промоции), дрогерии, магазини за домашни потреби (тип "всичко по лев") или местни коледни базари. Често там се намират уникални и евтини неща.
