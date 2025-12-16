BGN → EUR
Технологии Попитахме ChatGPT и Gemini как да намерим най-евтините коледни подаръци

Попитахме ChatGPT и Gemini как да намерим най-евтините коледни подаръци

Технологии

bTV Бизнес екип

Коя от двете платформи е по-добрият помощник?

Хората все по-често се обръщат към инструменти с изкуствен интелект, от Copilot до ChatGPT на OpenAI и Gemini на Google, за помощ с идеи за подаръци и за сравняване на цени, което има значение както за търсачите на изгодни оферти, така и за търговците на дребно, пише BBC.

Въпреки че няма много данни за разходите, пряко свързани с изкуствения интелект, Salesforce заяви, че се очаква изкуственият интелект да генерира 21% от всички поръчки за празници в световен мащаб, което ще доведе до общо продажби в размер на 263 милиарда долара.

Ние самите решихме да се обърнем към изкуствения интелект. Избрахме да попитаме ChatGPT и Gemini да ни дадат съвети за евтини подаръци. Промпта, който използвахме и за двете платформи за изкуствен интелект е: „Дай ми идея за евтини коледни подаръци“

Ето какъв отговор получихме от ChatGPT без редакторска намеса:

  1. Ръчно изработени подаръци: Можеш да направиш нещо собственоръчно – като ръчно направена свещ, картичка или плетени чорапи. Това винаги е оригинално и се оценява много.
  2. Персонализирани снимки: Ако имаш снимка, която означава нещо специално за получателя, може да я поставиш в евтина рамка или да я превърнеш в малък албум. Това е много лично и сърдечно.
  3. Коледни печива или сладкиши: Изпечи няколко партиди бисквитки, кексчета или друг десерт и ги опаковай красиво. Това е вкусен и персонален подарък.
  4. Подаръци за дома: Може да вземеш малка декорация за дома като свещи, календари, малки растения или чаши с забавен надпис.
  5. Книги: Ако знаеш какво обича да чете човека, може да му поднесеш книга. Много книги са достъпни и на много разумни цени.
  6. Подаръци за релакс: Чаши за чай, ароматни масла или етерични масла, масажни топки и подобни дребни неща могат да създадат приятно усещане за релакс и уют.
  7. Подаръчни ваучери: Малък ваучер за любим магазин или за онлайн магазин може да бъде изненадващо удобен и полезен подарък.
  8. Настолни игри или пъзели: Малки игри или пъзели също са чудесен избор за семейни или приятелски празници.
  9. Пакет за SPA или грижа за тялото: Може да вземеш малък комплект с лосиони, балсами или душ гелове, които да сложиш в красива опаковка.
  10. Персонализиран калкулатор или химикал: Може да подариш нещо, което е и практично, и персонализирано, например химикал с името на получателя.

Най-важното е да съобразиш подаръка с интересите на човека и да му отделиш внимание, не непременно да харчиш много пари. Коледният дух е в малките жестове!

Eто и съветите на Gemini без редакторска намеса:

Направи си сам (DIY) Подаръци

Това са подаръци, които носят много личен дух и често струват само материалите:

  • Домашно приготвени лакомства:
  • Буркан със смес за горещ шоколад (със сухи съставки, маршмелоу и шоколадови стърготини).
  • Коледни сладки или меденки (красиво опаковани).
  • Домашно сладко или ликьор.

Ръчно изработени козметични продукти:

  • Скраб за тяло (със захар/сол, кокосово масло и етерични масла).
  • Ароматни свещи (може да използвате стари буркани).
  • Домашен сапун.

Декорации:

  • Ръчно изработени коледни играчки (от филц, тесто, шишарки).
  • Персонализирани рамки за снимки (със снимка на получателя).

 Практични и Дребни Подаръци

Тези предмети са полезни и често могат да бъдат намерени на добри цени:

  • Книга втора употреба или малка джобна книжка.
  • Странен или тематичен чорап/чифт чорапи (с коледен мотив или забавен принт).
  • Стилна химикалка или тефтер/бележник.
  • Малка саксия с живо растение (сукулент, кактус или коледна звезда).
  • Интересна подправка, специален чай или кафе.
  • Красива чаша (може да я допълните с пакетче хубаво кафе/чай).

Преживявания и Жестове (с нулева или минимална цена)

Понякога най-добрият подарък не е предмет, а жест или обещание:

"Купони" за услуги:

  • Купон за домашен масаж.
  • Купон за миене на чинии в продължение на седмица.
  • Купон за вечеря, приготвена от вас.

Ръчно написана картичка или писмо (изразяване на благодарност и мили чувства).

Плейлист с песни, специално подбрани за получателя.

Организиране на филмова вечер (с пуканки и филми, подбрани от вас).

Съвет за пазаруване:

Разгледайте магазини като книжарници (за промоции), дрогерии, магазини за домашни потреби (тип "всичко по лев") или местни коледни базари. Често там се намират уникални и евтини неща.

 

