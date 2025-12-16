Търговците в Одрин предупреждават за ръст на фалшиви петдесетолевки, използвани от българи

Кога са започнали да се разпространяеат фалшивите банкноти?

Търговци от централния булевард „Сарачлар“ в турския град Одрин сигнализират за все по-чести случаи на разплащане с фалшиви банкноти от 50 лева, за които твърдят, че се използват от български туристи, съобщава вестник „Тюркийе“, цитира БТА. По думите им проблемът се е изострил през последните седмици, когато градът отново е сред предпочитаните дестинации за пазаруване.

Снимка: iStock

Един от собствениците на магазини на булеварда споделя, че ситуацията е особено тежка на фона на и без това трудните икономически условия. „Така или иначе преживяваме трудни дни. 50 лева са около 1250 турски лири. През целия ден не сме изкарали толкова пари“, казва той и допълва, че подобна загуба може да се окаже фатална за малките търговци.

Според изданието слуховете за фалшиви петдесетолевки са започнали да се разпространяват именно по време на уикендите, когато Одрин е залят от български посетители. Това е довело до нарастващо напрежение и недоверие сред продавачите, които се опасяват да приемат плащания в българска валута. Търговците отправят апел към колегите си да бъдат особено внимателни при разплащанията и да проверяват банкнотите, преди да ги приемат. Някои от тях вече обмислят да отказват плащане в левове, за да избегнат допълнителни загуби.

Медията отбелязва, че случаите засилват тревогите в търговските среди на града, тъй като българските туристи са сред основните клиенти на местните магазини. Подобни инциденти рискуват да влошат отношенията между търговци и посетители и да се отразят негативно на търговията. На този етап няма официална информация за намеса на полицията или за регистрирани сигнали към властите.

