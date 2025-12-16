BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.66411 BGN
Петрол
59.98 $/барел
Bitcoin
$86,502.2
Последвайте ни
1 USD
1.66411 BGN
Петрол
59.98 $/барел
Bitcoin
$86,502.2
БГ Бизнес Търговците в Одрин предупреждават за ръст на фалшиви петдесетолевки, използвани от българи

Търговците в Одрин предупреждават за ръст на фалшиви петдесетолевки, използвани от българи

bTV Бизнес екип

Кога са започнали да се разпространяеат фалшивите банкноти?

Търговци от централния булевард Сарачлар“ в турския град Одрин сигнализират за все по-чести случаи на разплащане с фалшиви банкноти от 50 лева, за които твърдят, че се използват от български туристи, съобщава вестник Тюркийе“, цитира БТА. По думите им проблемът се е изострил през последните седмици, когато градът отново е сред предпочитаните дестинации за пазаруване.

Снимка: iStock

Един от собствениците на магазини на булеварда споделя, че ситуацията е особено тежка на фона на и без това трудните икономически условия. Така или иначе преживяваме трудни дни. 50 лева са около 1250 турски лири. През целия ден не сме изкарали толкова пари“, казва той и допълва, че подобна загуба може да се окаже фатална за малките търговци.

Според изданието слуховете за фалшиви петдесетолевки са започнали да се разпространяват именно по време на уикендите, когато Одрин е залят от български посетители. Това е довело до нарастващо напрежение и недоверие сред продавачите, които се опасяват да приемат плащания в българска валута. Търговците отправят апел към колегите си да бъдат особено внимателни при разплащанията и да проверяват банкнотите, преди да ги приемат. Някои от тях вече обмислят да отказват плащане в левове, за да избегнат допълнителни загуби.

Край на евтините покупки? Българите все по-рядко пазаруват от Одрин

Медията отбелязва, че случаите засилват тревогите в търговските среди на града, тъй като българските туристи са сред основните клиенти на местните магазини. Подобни инциденти рискуват да влошат отношенията между търговци и посетители и да се отразят негативно на търговията.  На този етап няма официална информация за намеса на полицията или за регистрирани сигнали към властите.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата