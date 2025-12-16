BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.66411 BGN
Петрол
59.98 $/барел
Bitcoin
$86,502.2
Последвайте ни
1 USD
1.66411 BGN
Петрол
59.98 $/барел
Bitcoin
$86,502.2
БГ Бизнес Популярна нискотарифна авиокомпания пуска полети до нова дестинация от София

Популярна нискотарифна авиокомпания пуска полети до нова дестинация от София

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Авиокомпанията вече предлага полети по 32 маршрута до 15 държави от България

Wizz Air започва да изпълнява редовни директни полети от София до Варшава (Модлин), съобщиха от пресцентъра на компанията. Полетите до полската столица ще се изпълняват четири пъти седмично – в понеделник, сряда, петък и неделя. 

Обмяна на левове в евро: От какво да се пазят възрастните хора?

От Wizz Air отбелязват, че новият маршрут от България до Полша е в продължение на стратегическото решение на компанията да възобнови своята база на летище Модлин във Варшава, като с добавянето на новия маршрут авиокомпанията ще предлага полети по 32 маршрута до 15 държави от София.

Попитахме ChatGPT и Gemini как да намерим най-евтините коледни подаръци

БТА припомня, че миналия месец от авиокомпанията съобщиха, че от 31 март 2026 г. пуска нови директни полети от София до Римини (Италия).

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата