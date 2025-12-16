Популярна нискотарифна авиокомпания пуска полети до нова дестинация от София

Авиокомпанията вече предлага полети по 32 маршрута до 15 държави от България

Wizz Air започва да изпълнява редовни директни полети от София до Варшава (Модлин), съобщиха от пресцентъра на компанията. Полетите до полската столица ще се изпълняват четири пъти седмично – в понеделник, сряда, петък и неделя.

От Wizz Air отбелязват, че новият маршрут от България до Полша е в продължение на стратегическото решение на компанията да възобнови своята база на летище Модлин във Варшава, като с добавянето на новия маршрут авиокомпанията ще предлага полети по 32 маршрута до 15 държави от София.

БТА припомня, че миналия месец от авиокомпанията съобщиха, че от 31 март 2026 г. пуска нови директни полети от София до Римини (Италия).

