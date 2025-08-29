Продават известен български бизнес за шоколад

Каква е причината за продажбата?

В един от големите онлайн портали за продажба на бизнеси е обявена за продажба компанията „1 Meter Chocolate“ – производител на ръчно изработен шоколад с дължина един метър.

История и дейност

Фирмата е основана през 2012 г. от Биляна Тодорова. В продуктовото ѝ портфолио влизат млечен, тъмен и бял шоколад. Компанията предлага и персонализирани опаковки, които често се използват от корпоративни клиенти. Производството се осъществява в лицензирана сладкарска фабрика.

Финансови резултати

Според информацията в обявата средногодишните приходи на дружеството са между 150 000 и 200 000 лева, а нетната печалба се движи около 40 000 – 50 000 лева годишно.

Компанията се управлява от собственика, като в екипа работи и служител по маркетинг и обслужване на клиенти. При по-натоварени периоди се наемат допълнителни работници.

Причина за продажбата

В обявата е посочено, че собственикът продава бизнеса поради промяна в личните си приоритети и ангажименти към нови проекти.

