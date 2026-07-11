„Райски плажове и ниски цени“: Това ли е новото скрито европейско бижу?

Как е възможно този райски бряг да остане толкова непознат?

Когато става въпрос за летни почивки в Европа, повечето хора се сещат за Средиземно море. Но все повече пътешественици откриват, че едно от най-недооценените крайбрежия на континента се намира много по-на север. Балтийското крайбрежие на Литва се гордее с дълги пясъчни плажове, девствена природа, богата история и изненадващо достъпни цени.

Британската журналистка Луси Далтроф разказва за скритите съкровища на Литва, след нейното посещение, пише N1.

„След като пътувах през 28 европейски държави, ми е трудно да намеря място, което да ме вдъхнови толкова много със своите плажове, природа и храна“, пише тя за Metro.

Паланга

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Пътешествието ѝ започна в Паланга, най-популярният морски курорт на Литва. Въпреки че страната има малко над 90 километра брегова линия, посетителите са посрещнати от километри бял пясък и широки плажове, които изглеждат почти безкрайни.

Паланга съчетава спокойната атмосфера на класически курорт с подчертан балтийски чар. Крайбрежието е осеяно с уютни барове и кафенета, дървени пътеки водят през дюните, а градският кей е популярно място за наблюдение на залеза.

През лятото температурите обикновено достигат приятните 23 градуса по Целзий, което прави района идеален за всеки, който търси почивка без непоносимата жега и претъпканите плажове.

Градът на кехлибара и аристократичното наследство

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Паланга е известна не само с морето си. През 19-ти век е била популярен курорт за европейската аристокрация, което се отразява и до днес в елегантната ѝ архитектура.

Специална забележителност на града е дворецът Тишкевичяй, в който днес се помещава Музеят на кехлибара. Той е заобиколен от обширния ботанически парк Бируте, смятан за един от най-красивите в страната.

Музеят съхранява множество изключителни образци от кехлибар, включително парчета, които са на десетки милиони години.

Достъпни цени, които изненадват много туристи

Едно от най-големите предимства на Литва остават достъпните ѝ цени. Докато много европейски дестинации стават все по-скъпи, посетителите на литовското крайбрежие все още могат да се забавляват, без да чувстват, че почивката им изпразва портфейла им.

Чаша кафе обикновено струва около четири евро, а обилно хранене в ресторант често е по-малко от 12 евро.

Традиционното ястие „шалтибарщай“, национален вариант на борш, студена супа от цвекло, е особено популярно. То е едно от най-разпознаваемите ястия в литовската кухня.

Клайпеда

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Клайпеда, най-голямото пристанище на страната, също играе важна роля на литовското крайбрежие. Поради стратегическото си местоположение, то често е било обект на спорове между различни сили през вековете.

Днес градът впечатлява със своята архитектура, която показва силни немски влияния, и реновиран замък, чиято история датира от 13 век.

Скрито европейско бижу

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Въпреки че Литва все още остава в сянката на по-известните европейски крайбрежни дестинации, много посетители смятат, че това е най-голямото ѝ предимство. Комбинацията от дълги пясъчни плажове, богата история, зашеметяваща природа и достъпни цени създава дестинация, която предлага нещо различно от класическите летни курорти.

Как е възможно тази част на Европа да е все още толкова добре пазена тайна?