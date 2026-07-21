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$65,500.2
Свят МВФ одобри отпускането на около 690 млн. долара за Украйна

МВФ одобри отпускането на около 690 млн. долара за Украйна

Свят

bTV Бизнес екип

Страната изпълнява кредитна програма на МВФ на стойност 8,1 млрд. долара

Изпълнителният съвет на Международния валутен фонд (МВФ) приключи пореден преглед на програмата за финансиране на Украйна, с което даде зелена светлина за незабавен достъп на страната до около 690 млн. долара, съобщи институцията, цитирана от Ройтерс.

Украйна изпълнява кредитна програма на МВФ на стойност 8,1 млрд. долара. С последното плащане общият размер на отпуснатите средства по програмата достига около 2,2 млрд. долара, посочва Фондът.

Прегледът е ключов тест за Украйна, която се стреми да запази икономическата си стабилност и да продължи реформите на фона на засилените руски атаки срещу инфраструктурата ѝ.

МВФ отчита, че страната е съхранила макроикономическата и финансовата си стабилност въпреки войната с Русия. В същото време институцията отбелязва, че икономическите перспективи са се влошили главно заради засилените атаки срещу критичната инфраструктура и косвените последици от войната в Близкия изток.

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Според МВФ изпълнението на програмата е било „като цяло задоволително“, предаде БТА. Всички количествени критерии за изпълнение и индикативни цели към края на март са били постигнати, въпреки че целта за нетните международни валутни резерви към края на юни не е била изпълнена, отчасти заради отражението на конфликта в Близкия изток.

„Изпълнението на реформите се забави, като няколко структурни показателя бяха изпълнени със закъснение или не бяха изпълнени“, посочва МВФ.

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За да остане програмата в график, експертите на МВФ и украинските власти са се договорили през юни за актуализиран график за осъществяване на реформите, коригиращи мерки за преодоляване на изоставането и допълнителни ангажименти в областта на политиките, припомня институцията.

Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева заяви, че запазването на макроикономическата стабилност остава непосредствен приоритет за Украйна и призова за предпазлива фискална и парична политика, както и за мерки за укрепване на устойчивостта на финансовия сектор.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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