Може ли размразяването на ирански активи да помогне на САЩ да постигнат споразумение?

Ирански средства се съхраняват в редица държави

Макар конкретните параметри на евентуално примирие между Иран и САЩ да остават неясни, едно от ключовите искания на Техеран почти сигурно ще бъде връщането на замразените му активи в чужбина. Това условие вероятно ще бъде съчетано с по-широко настояване за премахване на всички американски санкции. Общата стойност на блокираните средства се оценява на над 100 милиарда долара, макар точната сума да не е публично потвърдена.

Иран дълго време поддържаше значителни валутни резерви в чуждестранни банки, които служат за стабилизиране на националната валута. Санкциите обаче ограничиха достъпа до тези средства, което доведе до силен натиск върху риала, затруднения за бизнеса и проблеми с международните разплащания. Според американския финансов министър Скот Бесент, САЩ съзнателно са предизвикали недостиг на долари в Иран като инструмент за икономически натиск, което е допринесло за инфлация и социално напрежение.

Още преди избухването на войната страната се намираше в тежка икономическа криза, с инфлация над 60% на годишна база. Това допълнително подчертава защо достъпът до замразените активи е толкова важен за иранското ръководство в настоящите преговори.

През последното десетилетие Иран е получавал частичен достъп до тези средства. След ядреното споразумение от 2015 г. Техеран възстанови достъпа до значителна част от резервите си, но през 2018 г. администрацията на Доналд Тръмп се оттегли от сделката и отново наложи санкции, което доведе до повторно замразяване на активите. По-скорошен пример е от 2023 г., когато около 6 милиарда долара бяха освободени при строги условия и предназначени за хуманитарни цели, но впоследствие отново бяха блокирани.

Ирански средства се съхраняват в редица държави, включително Южна Корея, Япония, Китай, Индия и Турция, както и чрез финансови схеми в страни като ОАЕ, предаде БГНЕС. Не е напълно ясно каква част от тях е реално достъпна, тъй като различните държави прилагат санкционния режим в различна степен.

С навлизането на нов кръг преговори въпросът за замразените активи ще бъде централен. Остава неясно дали САЩ ще се съгласят на отстъпки, в какъв размер и при какви условия, но темата е ключова за всякакъв напредък в диалога между Вашингтон и Техеран.